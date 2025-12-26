Witamina D jako kardiologiczny czynnik profilaktyki?

TYLKO U NAS

Utrzymanie odpowiedniego stężenia witaminy D stanowi istotny element optymalizacji opieki nad pacjentami z chorobą wieńcową i może przyczyniać się do ograniczenia ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych. Mechanizm jej potencjalnego działania ochronnego ukierunkowany jest przede wszystkim na wyrównanie ewentualnych niedoborów, nie lecz z rutynową suplementacją stałymi dawkami.

W praktyce oznacza to więc nieustanną potrzebę indywidualizacji zaleceń suplementacji, uwzględniającej wyjściowy poziom witaminy D oraz jej regularną kontrolę w surowicy.

Mieszcząc się w zakresie normy

W badaniach z udziałem pacjentów obciążanych chorobą niedokrwienną serca wykazano, iż dostosowywanie dawki suplementu na podstawie aktualnego stężenia 25(OH)D w surowicy pozwalało na osiągnięcie zakresu uważanego za optymalny, co z kolei wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzykiem incydentów zawału mięśnia sercowego.

Owe podejście zakładało dynamiczną ocenę statusu witaminy D w organizmie, tym samym umożliwiając realne korygowanie dawki w taki sposób, aby utrzymać stabilne, zbliżone do fizjologicznych wartości. W efekcie obserwowano redukcję nie tylko częstości nowych incydentów wieńcowych, ale również śmiertelności sercowo-naczyniowej ogółem.

Dane z długoterminowych analiz obserwacyjnych potwierdzają, że wyższe stężenie witaminy D oraz odpowiedni poziom aktywności fizycznej pacjenta są niezależnym czynnikiem związanym z niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu u osób po przebytych incydentach kardiologicznych.

Pacjenci charakteryzujący się niedoborem witaminy D i niską aktywnością fizyczną wykazywali z kolei istotnie wyższe ryzyko śmiertelności.

W populacji ogólnej, obejmującej osoby bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej, suplementacja witaminy D nie wykazywała z kolei jednoznacznego działania ochronnego, szczególnie w sytuacji gdy wyjściowe stężenia mieściły się w okolicy dolnej granicy wartości referencyjnych, lecz jeszcze nie w głębokim niedoborze.

Sugeruje to więc, iż potencjalne korzyści protekcyjnego działania witaminy D na układ sercowo-naczyniowy mogą dotyczyć przede wszystkim pacjentów z jej znacznym niedoborem lub zwiększonym ryzykiem sercowym.

Co za dużo, to niezdrowo

Należy jednocześnie podkreślić, że nadmierna suplementacja witaminy D może prowadzić do hiperkalcemii, skutkującej objawami takimi jak, zaburzenia łaknienia, nudności, zaparcia, wzmożone pragnienie, poliuria, osłabienie mięśniowe, bóle kości oraz zwiększone ryzyko odkładania się kamieni nerkowych.

W cięższych przypadkach obserwuje się również możliwość zwapnienia tkanek miękkich, zaburzeń rytmu serca, uszkodzenia nerek i innych powikłań metabolicznych. Z tego względu suplementację należy prowadzić pod nadzorem lekarskim, z jednoczesnym oznaczeniem stężenia wapnia oraz 25(OH)D.

Filip Siódmiak

Źródła:

