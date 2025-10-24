Adamczyk bije na alarm: Tusk chce znów prywatyzować PKL

Tak wygląda w praktyce repolonizacja prowadzona przez Tuska!? Znowu chcą sprzedać PolskieKolejeLinowe!! - alarmuje były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z PiS. Polski Fundusz Rozwoju analizuje scenariusze rozwoju Polskich Kolei Linowych, ale zapewnia o zachowaniu pełnej kontroli nad spółką. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ostrzega, że ewentualny debiut giełdowy może zostać odebrany jako rozprzedaż majątku i wywołać sprzeciw lokalnej społeczności.

No to mamy kolejny skandal na horyzoncie,przygotowywany przez rząd Donalda Tuska– mówi w nagraniu opublikowanym na X były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z PiS.

Polski Koleje linowe sprzedane w atmosferze skandalu przez rząd PO w 2013 roku, odzyskane i odkupione z obcych rąk przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, ponownie są przygotowywane do prywatyzacji przez Donalda Tuska i Polski Fundusz Rozwoju – alarmuje Andrzej Adamczyk.

Nie ma zgody na wyprzedaż dóbr narodowych, nie ma zgody na to by „repolonizacja” znaczyła przekazanie majątku w obce ręce. Nie zostawimy tego spokojnie, nie pozwolimy Donaldowi Tuskowi i nadzorowanemu przez niego Polskiemu Funduszowi Rozwoju na tę skandaliczną operację – zapowiada polityk Prawa i Sprawiedliwości.

PFR przyznaje: analizuje scenariusze rozwoju Polskich Kolei Linowych

Polski Fundusz Rozwoju analizuje scenariusze rozwoju Polskich Kolei Linowych, ale zapewnia o zachowaniu pełnej kontroli nad spółką.

Oświadczenie funduszu to reakcja na doniesienia o możliwości sprzedaży akcji PKL lub wprowadzenia spółki na giełdę.

„PFR – jako inwestor finansowy i instytucja rozwojowa należąca do Skarbu Państwa – regularnie analizuje różne scenariusze rozwoju swoich spółek portfelowych. Także w przypadku PKL regularnie były i są prowadzone analizy możliwych dalszych kierunków rozwoju (…). Podkreślamy jednoznacznie, że każdy analizowany scenariusz rozwoju przewiduje zachowanie kontroli nad PKL przez PFR” – poinformowało Biuro Prasowe PFR w przesłanym PAP komunikacie.

Kolejka na Gubałówkę - logo Polskich Kolei Linowych / autor: Fratria / MK

Burmistrz Zakopanego: pojawi się poczucie niechęci

Do sprawy odniósł się burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

„ Faktycznie było spotkanie w siedzibie PKL z szefami PFR którzy poinformowali, że rozważali możliwość poinformowania o tym, że prowadzone są analizy dotyczące wejścia PKL na giełdę. My tyle tylko wiemy. Ja jasno wyraziłem swoje zdanie na tym spotkaniu, gdyż pamiętam dokładnie, jakie wątpliwości i kontrowersje budziła sprzedaż PKL funduszowi Mid Europa. Wszyscy pamiętamy, że był to nieciekawy okres w historii Zakopanego i niedobrze to zostało odebrane przez lokalną społeczność – szczególnie, że te ziemie kiedyś zostały zabrane góralom, a potem sprzedane poza Polskę” – powiedział burmistrz Filipowicz.

Jak podkreślił, miasto Zakopane ma dziś w PKL jedynie symboliczny udział – około 0,03 proc. akcji, wspólnie z innymi gminami Podhala:

Uważam, że debiut giełdowy, choć nie jest fizyczną sprzedażą całości, może doprowadzić do tego, że jakiś obcy podmiot przejmie pakiet kontrolny. To wzbudzi wiele kontrowersji i może zostać odebrane jako rozprzedaż majątku, który kiedyś został zabrany lokalnej ludności. Obawiam się, że ponownie pojawi się poczucie niechęci wobec samej spółki i jej właścicieli – dodał.

Historia prywatyzacji i repolonizacji PKL

Polskie Koleje Linowe zostały sprzedane w maju 2013 r. za rządów PO-PSL. Spółkę nabyła za 215 mln zł powołana przez podhalańskie samorządy spółka Polskie Koleje Górskie, utworzona z inicjatywy ówczesnego burmistrza Janusza Majchra. Środki na zakup zapewnił fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, który objął wówczas ponad 98 proc. akcji PKL. Następnie fundusz przeniósł je do specjalnie utworzonej spółki Altura zarejestrowanej w Luksemburgu.

Sprzedaż PKL budziła wówczas liczne kontrowersje – sprzeciw wyrażał m.in. Tatrzański Park Narodowy, gdyż kolejka na Kasprowy Wierch oraz kolejki w Dolinie Goryczkowej i Gąsienicowej, w całości przebiegają przez teren parku. Na transakcję wymagana była też m.in. zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do PKL należą obecnie kolejki linowe i wyciągi na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Butorowy Wierch, Jaworzynę Krynicką, Palenicę w Szczawnicy, Mosorny Groń w Zawoi oraz Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

Powrót PKL „w polskie ręce” był jedną z zapowiedzi polityków PiS. W 2018 r. akcje spółki nabył Polski Fundusz Rozwoju, kierowny wówczas przez Pawła Borysa.

PAP, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złamane sankcje! Głupota czy zdrada europejskiego biznesu?

Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

»»”Największa zbrodnia w rolnictwie!” - wywiad z Jackiem Soską – oglądaj w telewizji wPolsce24