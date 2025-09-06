Kto dziś wierzy w obietnice Tuska? Wciąż 17 proc.

78 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uważa, że do końca kadencji premier Donald Tusk nie zrealizuje wszystkich obietnic, złożonych w kampanii przed wyborami w 2023 r. W ich realizację wierzy niecałe 17 proc. respondentów.

Wśród badanych, deklarujących się jako wyborcy rządzącej koalicji (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) 41 proc. uważa, że Tuskowi uda się zrealizować wyborcze obietnice. 53 proc. jest przekonanych, że się to nie uda.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) 94 proc. jest przekonanych, że spełnienie wszystkich wyborczych obietnic się nie uda.

W pozostałej grupie ankietowanych wyborców odsetek przekonanych, że Donaldowi Tuskowi nie uda się zrealizować wszystkich obietnic z kampanii wyborczej wynosi 82 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

