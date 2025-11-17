AKTUALIZACJA
Premier: doszło do aktu dywersji
Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia - na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji; eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy - poinformował w poniedziałek we wpisie na platformie X premier Donald Tusk.
Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.
Na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi - poinformował w poniedziałek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Ostatnie ustalenia z podjętych czynności zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi” - napisał na X Tomasz Siemoniak.
W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Według mazowieckiej policji, wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu.
Tajemnicza awaria kolejowa na Mazowszu. „Był wybuch”
Kolejny incydent na kolei
Kolejną sprawą, która zajmuje się m.in. ABW jest nagłe zatrzymanie osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 21. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji.
KW Policji w Lublinie potwierdziła, że pomiędzy stacjami Puławy Azoty a Puławy Chemia, na odcinku od 112. do 116. kilometra trasy, doszło do uszkodzenia górnej sieci trakcyjnej. W zdarzeniu ucierpiał pociąg osobowy relacji Świnoujście–Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu składu wpłynęło po godz. 21; maszynista informował o zerwaniu sieci i uszkodzeniu pantografu, co doprowadziło do wybicia trzech szyb w wagonie - podało konto na X portalu Remiza.pl.
