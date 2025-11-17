Premier: doszło do aktu dywersji

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia - na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji; eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy - poinformował w poniedziałek we wpisie na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.

Na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi - poinformował w poniedziałek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Ostatnie ustalenia z podjętych czynności zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi” - napisał na X Tomasz Siemoniak.

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Według mazowieckiej policji, wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu.

Tajemnicza awaria kolejowa na Mazowszu. „Był wybuch”

Miejsce zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Kolejny incydent na kolei

Kolejną sprawą, która zajmuje się m.in. ABW jest nagłe zatrzymanie osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 21. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji.

KW Policji w Lublinie potwierdziła, że pomiędzy stacjami Puławy Azoty a Puławy Chemia, na odcinku od 112. do 116. kilometra trasy, doszło do uszkodzenia górnej sieci trakcyjnej. W zdarzeniu ucierpiał pociąg osobowy relacji Świnoujście–Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu składu wpłynęło po godz. 21; maszynista informował o zerwaniu sieci i uszkodzeniu pantografu, co doprowadziło do wybicia trzech szyb w wagonie - podało konto na X portalu Remiza.pl.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Haniebna próba handlu pamiątkami przez Niemców

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

»»Tragiczna sytuacja NFZ. Co z pacjentami onkologicznymi? Tusk lawiruje – oglądaj w telewizji wPolsce24