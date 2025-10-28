Informacje
Zorganizowany atak na bankomaty. "Wypłacili 2,2 mln zł z 490 kont"

  Opublikowano: 28 października 2025, 19:53

W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej z kont 490 klientów banku Santander wypłacono 2,2 mln zł - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju, ale głównie w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Przestępcze działania, których kulminacja nastąpiła w weekend, wymagały zorganizowanego współdziałania wielu osób i mogły trwać kilka tygodni, twierdzi policja. Atak na klientów banku nastąpił prawdopodobne z wykorzystaniem specjalnych nakładek na bankomaty i pobrania danych z kart płatniczych.

