Zorganizowany atak na bankomaty. "Wypłacili 2,2 mln zł z 490 kont"

W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej z kont 490 klientów banku Santander wypłacono 2,2 mln zł - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju, ale głównie w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Przestępcze działania, których kulminacja nastąpiła w weekend, wymagały zorganizowanego współdziałania wielu osób i mogły trwać kilka tygodni, twierdzi policja. Atak na klientów banku nastąpił prawdopodobne z wykorzystaniem specjalnych nakładek na bankomaty i pobrania danych z kart płatniczych.

sk, jb, pap