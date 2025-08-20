Wzrost BLIK-a bije rekordy. "Opanował e-commerce"

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24 proc. więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł, czyli o 31 proc. więcej r/r, poinformowała członek zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP) - operatora systemu BLIK - Katarzyna Matuszczyk. W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22 proc. r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29 proc. r/r).

„Od początku tego roku do końca czerwca 2025 nasi użytkownicy blikiem płacili 1 400 mln razy, co oznacza wzrost niemal o 1/4 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oznacza to, że dzienny wolumen procesowany przez BLIK-a to prawie 8 mln transakcji dziennie” - powiedziała Matuszczyk podczas wideokonferencji.

Pierwsze półrocze tego roku zamknęło się wynikiem 13 transakcji na użytkownika miesięcznie wobec średnio 11 transakcji miesięcznie rok wcześniej, dodała.

Liczba transakcji przekłada się na równie wysoką wartość transakcji, która osiągnęła w I półroczu ponad 207 mld zł i jest to wzrost niemal o 1/3 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. I jeszcze w ramach uzupełnienia powiem, że średnia wartość pojedynczej transakcji w pierwszym półroczu to 149 zł i ona pozostaje na mniej więcej niezmienionym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego” - wskazała członek zarządu.

BLIK w necie popularniejszy niż karty płatnicze

W I półroczu 2025 nadal na pierwszym miejscu jest kanał e-commerce z udziałem 47,5 proc.. Udział ten odrobinę zmniejszył się w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku (kiedy wyniósł 48,8 proc.) na korzyść drugiego największego kanału, czyli przelewu na telefon, który stanowi 25,5 proc. wszystkich transakcji (wobec 25,3 proc. rok wcześniej).

„Polscy użytkownicy e-handlu płacą BLIK-iem zdecydowanie częściej niż kartami. Porównując wyniki pierwszego kwartału 2025 r. - liczba transakcji BLIK-iem była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 318 proc. (325 mln vs 77,8 mln). Z kolei wartość transakcji BLIK-iem w e-commerce w tym okresie wyniosła 49,5 mld zł, czyli była wyższa o 259 proc. w porównaniu z 13,8 mld zł, jakie klienci wydali kartami w internecie” - czytamy w prezentacji.

Na koniec I półrocza 2025 aktywnych użytkowników (tj. realizującym min. 1 transakcję w miesiącu) w BLIK-u było 19,4 mln, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

