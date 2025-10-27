15 Ukraińców zatrzymanych za oszustwa bankowe

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi zatrzymali 15 osób podejrzanych o podszywanie się pod pracowników banków, włamania na rachunki bankowe, oszustwa na portalach aukcyjnych i pranie pieniędzy. Prokuratura uważa, że oszustom mogło pomagać kilkaset osób.

O rozbiciu działającej co najmniej od półtora roku grupy przestępczej zajmującej się m.in. oszustwami bankowymi poinformowali w poniedziałek policjanci z łódzkiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

„W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań, na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano łącznie 15 osób” - napisało CBZC na swoim profilu na platformie X. „Schemat oszustwa polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi oraz skłonieniu osób do przelewu pieniędzy (…) na wskazane tzw. techniczne rachunki bankowe” – dodało.

Według Biura wyłudzone pieniądze były przelewane na konta tzw. słupów, a z nich wypłacane albo lokowane w kryptowaluty za pomocą wpłat w bitomatach.

Grupa działała jak dobrze zorganizowana firma

CBZC i prokuratura podały, że grupa działała jak dobrze zorganizowana firma. Prowadziła rekrutację przez komunikatory internetowe i portale społecznościowe, gdzie organizatorzy grupy zamieszczali fałszywe oferty o pracy. - Rekrutowane osoby udostępniały organizatorom przestępstwa swoje rachunki bankowe, przyjmowały na nie pieniądze z oszustw, a następnie przekazywały dostęp do rachunku lub pomagały wypłacać pieniądze za pomocą BLIK-a - powiedział PAP prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokurator dodał, że organizatorzy procederu korzystali z pomocy nawet kilkuset figurantów, którzy współdziałali w praniu pieniędzy. - Obecnie zarzuty obejmują 11 oszustw na ponad pół miliona zł oraz pranie brudnych pieniędzy. Z 15 zatrzymanych osób, wobec sześciu sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt - powiedział prokurator Paweł Jasiak.

Dodał, że sprawa jest rozwojowa, a poza 15 ujętymi członkami gangu, prokurator objął zarzutami prania pieniędzy kolejnych 20 osób. Część z nich jest już w rękach policji.

Wszyscy objęci zarzutami podejrzani to obywatele Ukrainy w wieku od 20 do 24 lat. Za podszywanie się pod pracowników banku, włamania na rachunki bankowe i na portalach aukcyjnych oraz za oszustwa z których uczynili sobie stałe źródło dochodu grozi im nawet do 20 lat więzienia - powiedział prokurator Jasiak.

