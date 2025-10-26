Ktoś „czyści” bankowe konta! Liczne zgłoszenia

Policjanci z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego otrzymują zgłoszenia od klientów jednego z banków ws. nieuprawnionych wypłat z kont. W Wielkopolsce policjanci dostali niemal 70 takich zgłoszeń, a w woj. kujawsko-pomorskim ponad 50. W ocenie policyjnych analityków to zorganizowana akcja.

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich kont indywidualnych. Trwa analiza zawiadomień – poinformowała w niedzielę rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.

Najwięcej zgłoszeń policjanci przyjęli z Bydgoszczy – 51, ale też złożono zawiadomienia ze Żnina – dwa oraz Nakła nad Notecią i Aleksandrowa Kujawskiego – po jednym.

Mł. insp. Monika Chlebicz podkreśliła, że mając na uwadze działania przestępcze, policjanci skontaktowali się z przedstawicielami banku i obecnie trwa analiza zgłoszeń.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że „od wczoraj policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów jednego z banków”.

Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień. Policjanci są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku – powiedział.

Dodał, że „od wczoraj masowo pieniądze są wypłacane w bankomatach w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Zdaniem naszych analityków to zorganizowana, grubsza akcja”.

„Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji” – napisano w komunikacie policji.

PAP, sek

