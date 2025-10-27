Policja: atak na klientów banku zaplanowaną operacją

Santander Bank Polska zwrócił już środki wszystkim poszkodowanym klientom – poinformował bank, podkreślając, że zwrot środków nastąpił automatycznie. Poszkodowanych zostało kilkuset klientów. „Działania wymierzone w klientów banku Santander były zaplanowane. Stoi za nimi nie jedna, a kilka osób” - mówi kom. Marcin Zagórski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

„Santander Bank Polska zwrócił już środki wszystkim poszkodowanym klientom – zwrot nastąpił automatycznie, klienci nie muszą składać reklamacji. Poinformowaliśmy wszystkich klientów, których sprawa dotyczyła o zwrocie środków” – podał bank w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP.

W weekend policja przyjęła wiele zgłoszeń od osób, z których kont zostały wypłacone pieniądze. Santander Bank Polska ogłosił w niedzielę, że jego monitoring wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart płatniczych klientów i że wdrożył rozwiązania, które uniemożliwiły przestępcom dalsze działania.

»» O ataku na konta klientów banku Santander czytaj tutaj:

Ktoś „czyści” bankowe konta! Liczne zgłoszenia

Bank Santander zwróci klientom skradzione z kont kwoty

Atak na bankomaty. Przybywa poszkodowanych klientów

„Nie był to incydent masowy, nie dotyczył integralności naruszenia systemów bankowych. Dotknął nieznacznej liczby klientów (około kilkuset), miał charakter regionalny i obejmował wyłącznie transakcje w kilku bankomatach. Nie dotyczył transakcji zbliżeniowych. Jednocześnie potwierdzamy, że nie nastąpił wyciek danych osobowych naszych klientów” – czytamy w oświadczeniu SBP.

Bank podkreślił, że wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. Dodał, że w zamian klienci otrzymają nowe.

„Nadal pracujemy nad analizą tego incydentu. Współpracujemy w tej sprawie z organami ścigania oraz operatorem” – czytamy w oświadczeniu Santandera. „Bank składa też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” – poinformowano.

Policja: za działaniami wymierzonymi w klientów banku Santander stoi kilka osób

Działania wymierzone w klientów banku Santander były zaplanowane. Stoi za nimi nie jedna, a kilka osób - powiedział PAP kom. Marcin Zagórski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

„Z informacji, jakie mamy na ten temat, a także z naszych obserwacji, wynika, że w działania te było zaangażowanych kilka osób. Wiemy też, że działania te były zaplanowane i zorganizowane” – stwierdził.

Podkreślił przy tym, że z informacji, jakie posiada na ten moment, nie wynika, aby poszkodowane były również osoby, które posiadają rachunki w innych bankach.

Zwrócił jednak uwagę, że poziom przestępczości wymierzonej przeciwko klientom banków rośnie. „W ostatnim czasie łódzcy funkcjonariusze CBZC zatrzymali 15 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Podając się za pracowników banków, przekonywali do przelewów na fałszywe rachunki, rzekomo w celu ochrony zgromadzonych oszczędności” – wyjaśnił Zagórski.

Jak powiedział, zysk z przestępstw był legalizowany poprzez rachunki tzw. słupów, a także lokowany w kryptowalutach, za pomocą wpłat w bitomatach.

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące kradzieży pieniędzy z rachunków

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy w poniedziałek wszczęła zbiorcze śledztwo dotyczące kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów banku Santander, obejmujące wszystkie przypadki w kraju - poinformowała zastępczyni prokuratora okręgowego Agnieszka Adamska-Okońska.

Jednocześnie prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa Zarządowi w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Katarzyna Czarnecka (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

26 km bez zakrętów - gdzie jest taka szosa? [ZDJĘCIA]

»»Deficyt budżetowy rośnie do 300 mld – ekspert bije na alarm! – oglądaj wywiad z Januszem Szewczakiem w telewizji wPolsce24