13 godzin bez kluczowych operacji w wielkim banku

PKO Bank Polski na najbliższą niedzielę zaplanował prace techniczne; potrwają od północy do 13 - poinformował bank. Jak dodał, klienci nie skorzystają wówczas z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO Biznes oraz z aplikacji mobilnych PKO Junior oraz iPKO Biznes.

Prace wpłyną też na działanie funkcji otwartej bankowości, a klienci nie zapłacą w internecie funkcją „Płacę z iPKO”. Za pomocą aplikacji IKO możliwe będzie wypłacenie pieniędzy z bankomatów i zapłacenie za zakupy w internetowych i stacjonarnych sklepach tylko BLIKiem; pozostałe funkcje będą niedostępne.

Karty kredytowe - jak zapewnił bank we wpisie na platformie Facebook - mają działać zarówno w bankomatach jak i sklepach stacjonarnych. „W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty” - dodał PKO BP. Zaapelował o dokonywanie ważnych transakcji z wyprzedzeniem.

PAP, sek

