Nowy wniosek do zakładania firmy od Firmove.pl – zobacz nasz praktyczny przewodnik

Nowy wniosek na Firmove.pl to prosty i bezpieczny sposób na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu. Platforma prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces – od wyboru kodów PKD po wysłanie wniosku do CEIDG. W tym przewodniku pokazujemy, jak działa ten system, jakie masz opcje wsparcia i co zyskujesz po rejestracji.

Wypełnianie wniosku o założenie firmy na Firmove.pl

Wniosek na Firmove.pl został stworzony z myślą o prostocie i przejrzystości. Jego intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, a wirtualny asystent w czasie rzeczywistym podpowiada, jak wypełnić poszczególne pola. Jak działa opcja zakładania firmy przez Firmove?

Zaczynasz od wypełnienia wniosku, a podczas tego procesu:

• wprowadzasz dane dotyczące Twojej działalności (m.in. PKD, forma opodatkowania, adresy),

• system automatycznie sprawdza poprawność danych i podpowiada rozwiązania,

• masz możliwość powrotu do wcześniejszych kroków, bez utraty informacji.

Wniosek zapewnia bezpieczne potwierdzenie tożsamości. Aby uzyskać wpis do CEIDG, potrzebujesz:

• aplikacji mObywatel,

• podpisu elektronicznego (kwalifikowanego lub podpisu zaufanego).

To standard, który gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z wymogami CEIDG.

Jeśli założysz konto na Firmove, możesz na bieżąco śledzić status wniosku rejestracji działalności. Masz dostęp do panelu użytkownika i podglądu, na jakim etapie jest Twoja rejestracja. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad całym procesem – bez konieczności kontaktu z urzędami.

Jak zarejestrować firmę z Firmove?

W przypadku rozpoczynania działalności z Firmove masz do wyboru jedną z dwóch ścieżek – samodzielną rejestrację lub rejestrację z pomocą księgowej. Decyzja zależy od tego, jakiego wsparcia potrzebujesz. Ścieżkę możesz wybrać na tej stronie: https://firmove.pl/zakladanie-firmy.

• Rejestracja samodzielna – jeśli chcesz mieć pełną swobodę, możesz skorzystać z praktycznych narzędzi – generatora pomysłów na nazwę firmy czy kalkulatora PKD – i przejść procedury w kilka chwil. Platforma prowadzi Cię krok po kroku.

• Rejestracja z pomocą księgowej od ING – to opcja dla osób, które wolą mieć dodatkowe wsparcie. W jej ramach otrzymujesz:

◦ bezpłatną konsultację przed rejestracją,

◦ pomoc w wyborze formy opodatkowania,

◦ wyjaśnienie obowiązków wobec ZUS-u i urzędów.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć proces zakładania działalności, sprawdź szczegóły w tym artykule: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/zalozenie-firmy/jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza.

Kiedy warto wybrać wsparcie księgowej i co otrzymujesz po rejestracji?

Pomoc eksperta może być nieoceniona. Dla wielu początkujących kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa. Decydując się na wsparcie księgowej od ING, zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów formalnych i zyskasz jasność w kwestiach podatkowych już na starcie. To dobre rozwiązanie, jeśli nie czujesz się pewnie w urzędowych realiach.

Co więcej, po pozytywnym zakończeniu rejestracji możesz liczyć na dodatkowe benefity. Zaraz po złożeniu wniosku i otrzymaniu potwierdzenia rejestracji firmy:

• możesz od razu otworzyć konto firmowe w ING Banku Śląskim (z bonusem o wysokości nawet 1800 zł),

• otrzymujesz rabat na obsługę księgową w wariancie Premium (6 miesięcy po 1 zł).

To oznacza, że nie tylko szybko uruchomisz firmę, ale też zyskasz dalsze wsparcie operacyjne w jednym miejscu. Założenie działalności z Firmove jest nie tylko proste, ale i korzystne już od pierwszego dnia.

