Bezrobocie rośnie krok za krokiem. 102 tys. osób w rok

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc., to o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec grudnia liczba osób bezrobotnych w urzędach wzrosła o 15 tys.

Liczba bezrobotnych nie spadła w żadnym województwie

Według szacunków MRPiPS, najwięcej bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca przybyło w województwach podkarpackim i małopolskim (wzrost po 1,7 tys.), śląskim i lubelskim (wzrost po 1,3 tys.). Liczba bezrobotnych nie spadła w żadnym województwie.

W sumie na koniec grudnia 2025 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku. Resort wskazał, że grudzień zwykle jest miesiące wzrostu liczby bezrobotnych, co może wynikać z osłabienia aktywności rekrutacyjnej firm – świadczy o tym wysoki spadek liczby ofert pracy dostępnych na rynku.

Stopa bezrobocia przez rok wzrosła o 0,6 pkt proc.

W grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 20,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – jest to spadek o 18,8 proc. w ujęciu miesięcznym i o 66,2 proc. w porównaniu do grudnia 2024. Najwięcej ofert pracy w urzędach pracy w grudniu było skierowanych do pracowników biurowych, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników produkcji, sprzedawców, pracowników utrzymania czystości, magazynierów oraz robotników budowlanych.

Według szacunków ministerstwa stopa bezrobocia w końcu grudnia wyniosła 5,7 proc., - to o 0,1 pkt proc. w ujęciu miesięcznym, a o 0,6 pkt proc w ujęciu rocznym. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim – 9,2 proc., natomiast najniższy w województwie wielkopolskim (3,6 proc.).

W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt proc. w siedmiu województwach, o 0,1 pkt. proc. w sześciu, a bez zmian pozostała w trzech województwach.

Z kolei według danych liczonych metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2025 r. wyniosła 3,2 proc. Tym samym Polska (wraz z Czechami) utrzymuje się na drugim miejscu w czołówce krajów z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej. Lepszy wynik osiągnęła jedynie Malta z wynikiem 3,1 proc.

Średnia unijna wynosi 6,0 proc., a w strefie euro 6,3 proc.

PAP

