Liderzy wzrostu kursów akcji na GPW

Wśród 20 największych spółek na warszawskim parkiecie liderem wzrostów był KGHM, którego wycena w ciągu mijającego roku zwiększyła się o 144 proc. Sporo zyskały też kursy innych spółek, np. Orlenu, mBanku oraz Pepco.

Na zamknięciu sesji 30 grudnia br. indeks WIG20, zrzeszający 20 największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 3 tys. 184,02 pkt, wobec 2 tys. 192,01 pkt 30 grudnia 2024 r. Oznacza to ponad 45,2 proc. wzrost w ujęciu rocznym.

Największy wzrost odnotował KGHM, a inwestorzy mówią o „rajdzie” tej spółki wydobywczej. Jej akcje 30 grudnia 2024 r. kosztowały 115 zł za jedną. Na zamknięciu sesji 30 grudnia br. było to już 280,8 zł, czyli o ponad 144 proc. więcej.

Wzrost cen metali i kruszców napędził kurs miedziowej spółki

Dr Kamil Gemra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ocenił, że KGHM był jednym z bohaterów 2025 roku, gdyż jego notowania znalazły się na historycznych szczytach. „Kurs jest napędzany rekordowymi cenami miedzi, a szczególnie srebra. Można to tłumaczyć popytem związanym z transformacją energetyczną, ale też problemami podażowymi. Do tego dochodzą Stany Zjednoczone, które gromadzą zapasy miedzi” - wyjaśnił ekspert. Jego zdaniem, na wycenę tej spółki wpływa również fakt, że w przeciwieństwie do konkurencji nie skupia się ona tylko na jednym metalu.

„Dzięki dywersyfikacji i wydobywaniu miedzi, srebra czy złota inwestorzy są zainteresowani kupowaniem akcji takiej spółki, co przekłada się na jej rekordową wycenę. Dalsze zachowanie kursu będzie zależało od sytuacji na rynku surowców, a tutaj można będzie się spodziewać jednak jakiejś korekty po silnych wzrostach” - uważa Gemra.

Orlen i mBank na podium wzrostów kursów na GPW

Kolejny pod względem wzrostów jest Orlen, którego kurs urósł o niemal 105 proc. w ujęciu rocznym. O ile 30 grudnia 2024 r. za akcję państwowego koncernu naftowego trzeba było zapłacić 47,2 zł, to w tym samym czasie 2025 r. było to 96,11 zł. Jednocześnie spółka ta pod koniec października 2025 r. przekroczyła próg 100 zł za akcję, co było najwyższym kursem od czasu przekształcenia spółki w koncern energetyczny.

Podium zamyka mBank, którego kurs 30 grudnia 2025 r. wyniósł 1061,5 zł wobec 547,2 zł za akcję rok wcześniej. To wzrost o niemal 94 proc. rok do roku. Nieco gorszą dynamikę miało Pepco, którego kurs urósł o 82,7 proc. rdr (16,42 zł w 2024 r. wobec 30 zł w 2025 r.).

Inne spółki w ekstraklasie wzrostów

O 48,7 proc. zwiększył się kurs Banku Pekao. Akcja banku z żubrem 30 grudnia 2024 r. kosztowała 137,9 zł, a w tym samym dniu rok później już 205,1 zł. Bank ten, choć znajduje się w grupie kapitałowej PZU, radził sobie nieco lepiej od tej spółki. W jej przypadku kurs zwiększył się o niemal 45,6 proc., z 45,84 do 66,74 zł.

Koszt akcji PGE wzrósł z 6,07 zł do 8,80 zł, czyli o 45 proc. rok do roku. Z kolei o 42,5 proc. zwiększyła się wycena PKO BP (z 59,76 do 85,16 zł), a o 38,3 proc. - Orange Polska (z 7,36 do 10,19 zł).

Cena akcji Budimexu zwiększyła się z 466,6 zł 30 grudnia 2024 r. do 637,8 zł w tym samym czasie 2025 r. To o 36,7 proc. więcej rok do roku. Trochę mniej zyskała Grupa Kęty, której akcje kosztowały na zamknięciu giełdy 30 grudnia 2025 r. - 913,5 zł wobec 682,5 zł rok wcześniej (wzrost o 33,8 proc. rdr).

Najwyższą wycenę ma polska firma odzieżowa - LPP, której akcje 30 grudnia 2024 r. były warte 15 tys. 550 zł, a w tym samym okresie 2025 r. już 20 tys. 810 zł, czyli o 33,8 proc. więcej rdr.

Kurs Alior Banku na zamknięciu giełdy 30 grudnia 2025 r. wynosił 110,45 zł, co oznacza wzrost o niemal 28,5 proc. wobec tego samego czasu w 2024 r. kiedy było to 85,98 zł.

Z kolei o 25,8 proc. rosły akcje CD Projekt (wzrost z 191,45 zł do 241 zł). Ostatnim bankiem na WIG20 jest Santander Bank Polska, którego kurs akcji zyskał w ciągu roku niemal 19,2 proc. (z 457,6 zł do 545,4 zł).

O niemal 19 proc. zdrożały akcje Żabki (z 19,25 zł do 22,9 zł za akcję). IPO tej spółki miało miejsce w październiku 2024 r., a jej akcje były wówczas warte 21,5 zł. Nieco wolniejszą dynamikę miała wycena Kruk SA. Akcje tej spółki zarządzajacej wierzytelnościami wzrosły z 415,8 zł do 493,5 zł, czyli o niemal 18,7 proc. rok do roku.

Akcja platformy handlowej Allegro 30 grudnia 2024 r. kosztowała 27,08 zł, a 30 grudnia 2025 r. już 31,02 zł, czyli o 14,5 proc. więcej rok do roku. W przypadku Dino, w 2024 r. kurs wynosił 38,98 zł, a w 2025 r. - 41,35 zł, czyli 6 proc. więcej rdr.

CCC jedyną spółką z WIG20 ze spadkiem kursu

Jedyną spółką, która zanotowała spadek na WIG20 było CCC, którego jedna akcja 30 grudnia 2024 r. kosztowała 183,8 zł, a 30 grudnia 2025 r. było to już 119,6. To spadek o niemal 35 proc. rok do roku.

Jak ocenił Gemra, akcjonariusze CCC „z pewnością nie zaliczyli dobrego roku”. „Dużym echem odbił się tutaj raport Ningi Research i zarzuty o manipulacje wynikami. Nie był to jednak jedyny problem spółki. Przede wszystkim bowiem radzi sobie ona gorzej operacyjnie, co wymusiło rewizję prognoz w dół. Akcjonariusze liczą jednak, że prezes Dariusz Miłek poradzi sobie z trudnościami i w 2026 roku będzie więcej powodów do zadowolenia” - stwierdził.

Kapitalizacja spółek na GPW wzrosła w skali roku

Zgodnie z najnowszymi informacjami GPW, po III kwartale 2025 r. kapitalizacja spółek krajowych na głównym rynku wyniosła 937 mld zł. To oznacza spadek o 14 mld zł wobec II kwartału 2025 r., ale wzrost o 179 mld zł rok do roku. Kapitalizacja spółek zagranicznych była wyższa i wyniosła 1 bln 292,8 mld zł. Natomiast wartość obrotu akcjami w tym okresie wyniosła 113,5 mld zł, czyli o 34,2 mld zł więcej rok do roku.

W całym 2024 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 331,4 mld zł i była najwyższa w historii. Obroty były o 20,7 proc. wyższe niż w 2023 r. Kapitalizacja spółek krajowych na koniec 2024 r. wyniosła 731,8 mld zł (spadek o 3,7 proc. rdr), a zagranicznych - 759,8 mld zł (wzrost o 11,7 proc. rdr). Łączna kapitalizacja spółek na głównym rynku warszawskiego parkietu sięgnęła niemal 1,5 mld zł (wzrost o 3,6 proc. rdr).

Liczba spółek notowanych na głównym rynku GPW na koniec 2024 r. wyniosła 411 wobec 413 na koniec 2023 r. Notowanych było 368 spółek krajowych (wobec 371 rok wcześniej) i 43 spółki zagraniczne (wobec 42 rok wcześniej).

PAP, sek

