Miliardowa kroplówka w Sylwestra dla NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał ponad 1,1 mld zł dodatkowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia - poinformowała w środę PAP Centrala NFZ. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozliczenie nadwykonań szpitali. W sumie tegoroczna dotacja budżetowa dla NFZ wyniosła prawie 33 mld zł.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek przekazał PAP, że do Funduszu trafiło 1,127 mld zł z Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe środki, które znalazły się już w tegorocznym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększają dotację z budżetu państwa. Ta jest już najwyższa w historii i wynosi teraz niemal 33 mld zł - powiedział. W sumie tegoroczny budżet NFZ na koniec 2025 r. wynosi blisko 217 mld zł. - Tyle NFZ przeznaczył w tym roku na leczenie i leki dla pacjentów - zaznaczył Paweł Florek.

Dodał, że otrzymane właśnie środki NFZ przeznacza przede wszystkim na nadwykonania. - W pierwszej kolejności te nielimitowane, czyli np. leczenie w poradniach specjalistycznych, leczenie udarów czy zawałów. Na szczycie listy priorytetów, gdzie także popłyną środki ze zwiększonej dotacji budżetowej, jest też finansowanie leków w programach lekowych i w chemioterapii - wyjaśnił szef komunikacji Funduszu.

W drugiej połowie grudnia NFZ znowelizował plan finansowy na 2025 r. m.in. o 3,6 mld zł, które trafiły do niego na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym (weszła w życie 15 grudnia br.).

Jesienią Narodowy Fundusz Zdrowia podał szacunki, że w 2025 r. deficyt w systemie ochrony zdrowia wyniesie 14 mld zł. Szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Do rady nadzorczej Polsatu wchodzi współpracownik Tuska

Za wyrzucenie paragonu 500 zł kary!

PKP Intercity ogłasza przetarg, który ma już zwycięzcę?

»»Polacy nie chcą euro! – oglądaj w telewizji wPolsce24