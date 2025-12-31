Miliardowa kroplówka w Sylwestra dla NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał ponad 1,1 mld zł dodatkowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia - poinformowała w środę PAP Centrala NFZ. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozliczenie nadwykonań szpitali. W sumie tegoroczna dotacja budżetowa dla NFZ wyniosła prawie 33 mld zł.
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek przekazał PAP, że do Funduszu trafiło 1,127 mld zł z Ministerstwa Zdrowia.
- Dodatkowe środki, które znalazły się już w tegorocznym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększają dotację z budżetu państwa. Ta jest już najwyższa w historii i wynosi teraz niemal 33 mld zł - powiedział. W sumie tegoroczny budżet NFZ na koniec 2025 r. wynosi blisko 217 mld zł. - Tyle NFZ przeznaczył w tym roku na leczenie i leki dla pacjentów - zaznaczył Paweł Florek.
Dodał, że otrzymane właśnie środki NFZ przeznacza przede wszystkim na nadwykonania. - W pierwszej kolejności te nielimitowane, czyli np. leczenie w poradniach specjalistycznych, leczenie udarów czy zawałów. Na szczycie listy priorytetów, gdzie także popłyną środki ze zwiększonej dotacji budżetowej, jest też finansowanie leków w programach lekowych i w chemioterapii - wyjaśnił szef komunikacji Funduszu.
W drugiej połowie grudnia NFZ znowelizował plan finansowy na 2025 r. m.in. o 3,6 mld zł, które trafiły do niego na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym (weszła w życie 15 grudnia br.).
Jesienią Narodowy Fundusz Zdrowia podał szacunki, że w 2025 r. deficyt w systemie ochrony zdrowia wyniesie 14 mld zł. Szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ.
PAP, sek
