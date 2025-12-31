Rekordowe zyski banków. Kolejne miliardy złotych

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2025 r. wyniósł 45,11 mld zł, wzrósł o 13,46 proc. rdr - poinformował w środę Narodowy Bank Polski.

Całkowite przychody operacyjne netto po listopadzie 2025 roku wyniosły ok. 127,24 mld zł, co oznacza wzrost o 6,25 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe wzrosły rdr o 2,6 proc., a koszty odsetkowe wzrosły o 0,7 proc. Przychody z tytułu opłat i prowizji są wyższe o 2,6 proc., a koszty z tego tytułu wzrosły o 3 proc.

Koszty administracyjne były na poziomie 49,97 mld zł, czyli o ok. 8,6 proc. wyższe niż przed rokiem. Amortyzacja wyniosła 5,11 mld zł, rosnąc 3,4 proc. rdr.

»» O sektorze bankowym czytaj tutaj:

Rok 2026 będzie „testem dojrzałości” dla banków

Zgodnie z publikacją NBP rezerwy lub odwrócenie rezerw po jedenastu miesiącach 2025 roku wyniosły 7,28 mld zł, co oznacza spadek o 18,8 proc. rdr.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 5,09 mld zł, spadając rdr o 11,4 proc.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Do rady nadzorczej Polsatu wchodzi współpracownik Tuska

Za wyrzucenie paragonu 500 zł kary!

PKP Intercity ogłasza przetarg, który ma już zwycięzcę?

»»Polacy nie chcą euro! – oglądaj w telewizji wPolsce24