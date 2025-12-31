Obajtek: dęte oskarżenia Tuska o wielkim przekręcie SMR

Premier Donald Tusk bałamutnymi oskarżeniami pogrążył na lata rozwój małych reaktorów atomowych w Polsce – i to jest prawdziwy problem.

Prokuratura w Lublinie UMORZYŁA postępowanie w sprawie małych reaktorów atomowych! A co mówił Tusk w grudniu 2023 roku? Że to „skandal” i „szkoda dla interesów państwa polskiego” - informuje na X europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

Za jego prezesury Orlen zainwestował w rozwój technologii modułowych reaktorów atomowych, nawiązując kontakty biznesowe z wiodącymi w tej branży firmami amerykańskimi.

W ostatnich dniach prokuratura podjęła ważną decyzję w związku z programem SMR.

»» Ustalenia Businessinsider.com.pl o decyzji prokuratury w sprawie SMR czytaj tutaj:

O tej sprawie Donald Tusk grzmiał w exposé. Jest ruch prokuratury

Premier zarzucał „kolesiostwo” i przekręty finansowe

Premier Donald Tusk odniósł się do tej sprawy dwa lata temu w swoim expose – przypomina portal businessinsider.com.pl

W swoim exposé w grudniu 2023 r. Donald Tusk wypomniał PiS, że opóźniał przejęcie władzy przez jego koalicję. Szef rządu wskazywał, że temu m.in. służyło powołanie gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Premier zarzucał wprost „kolesiostwo” i przekręty finansowe:

„Te dwa miesiące wykorzystaliście do tego — nie chcę nadużywać mocnych słów, ale czytaliście pewnie sami też o tym, co robią wasze koleżanki i koledzy w ministerstwach — wykorzystywaliście do tego, żeby zabezpieczyć materialnie siebie i swoich partyjnych kolegów, partyjne koleżanki. Lista tego, co robiliście przez lata i przez ostatnie dwa miesiące jest naprawdę imponująca. I ona będzie publicznie znana” — mówił zabiegający o wotum zaufania dla swojego rządu Donald Tusk - przypomina portal businessinsider.com.pl.

Tymczasem dziś jak ustalił portal businessinsider.com.pl: „[…] postępowanie, o jakim mowa w Pana pytaniach zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie: w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień w okresie od 27 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. w Warszawie […] wobec braku znamion czynu zabronionego” — czytamy w odpowiedzi z lubelskiej prokuratury.

Zmarnowana szansa?

Co pisały sprzyjające władzy media? „Małe reaktory w ogniu krytyki”, „Donald Tusk przeorał wielki projekt PiS”. Uruchomiono potężną nagonkę. Przez dwa lata z projektem nie zrobiono praktycznie NIC. W tym czasie dowiedzieliśmy się, że w technologię małych reaktorów atomowych będą wchodzić między innymi wielkie firmy technologiczne, a także wiele krajów, jak choćby Czechy, Rumunia, Chorwacja, Francja czy kraje skandynawskie - wskazuje gorzko Daniel Obajtek.

Mieliśmy być pierwsi w Europie, drudzy na świecie po Kanadzie. Rządząca ekipa dopiero w sierpniu tego roku poszła po rozum do głowy i ogłosiła, że będzie budować pierwszy mały reaktor we Włocławku. Tę lokalizację oraz kilka innych potencjalnych podawałem - jeszcze jako prezes Orlenu - na początku 2023 roku - przypomina były prezes Orlenu.

Dwa lata oskarżeń, zatrzymania inwestycji, a w efekcie umorzenie… Polski szkoda – komentuje Daniel Obajtek.

Krzysztof Kotowski

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Do rady nadzorczej Polsatu wchodzi współpracownik Tuska

Za wyrzucenie paragonu 500 zł kary!

PKP Intercity ogłasza przetarg, który ma już zwycięzcę?

»»Polacy nie chcą euro! – oglądaj w telewizji wPolsce24