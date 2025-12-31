Dramat na S7. Podróże w Sylwestra na własne ryzyko

Do 19 godzin mogą potrwać utrudnienia na drodze ekspresowej S7 łączącej Gdańsk i Warszawę między Olsztynkiem a Ostródą w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi - podali drogowcy z punktu informacji GDDKiA w Olsztynie. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych. Ruch na drodze ekspresowej S7 w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim w kierunku Gdańska i Warszawy został udrożniony i odbywa się jednym pasem – poinformował w środę rano wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka GDDKiA w Olsztynie Katarzyna Kozłowska, poważne utrudnienia występują w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, nieustającymi opadami śniegu oraz blokadą S7 spowodowaną przez unieruchomione pojazdy ciężarowe między Ostródą a Olsztynkiem.

Trasa S7 nieprzejezdna, samochody utknęły w wielokilometrowych korkach

Dodała, że trasa S7 jest przejezdna w obu kierunkach. Występują spowolnienia, na pasach ruchu w kilku miejscach stoją pojazdy ciężarowe, które mają problem z podjazdem pod wzniesienia. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz drogowe.

Nasze służby są w terenie i intensywnie pracują nad usunięciem utrudnień oraz jak najszybszym przywróceniem pełnej przejezdności na trasie S7. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych, w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną, mające na celu stopniowe przywracanie przejezdności trasy - poinformowała Kozłowska. Jak poinformowała, do akcji został skierowany ciężki sprzęt, który pozwoli na stopniowe rozładowanie powstałego zatoru.

Ruch na drodze ekspresowej S7 w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim w kierunku Gdańska i Warszawy został udrożniony i odbywa się jednym pasem – poinformował w środę rano wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

W godzinach nocnych na najbardziej newralgicznych odcinkach pracowało 21 pługopiaskarek, dziś będą tam skierowane dodatkowe ciężkie pługi z wirnikiem, chcemy jak najszybciej doprowadzić do pełnej przejezdności tej drogi (…). Mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym doprowadzimy do pełnej przejezdności S7 – zapowiedział wiceminister podczas briefingu w Krakowie.

Według niego prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są korzystne dla tego odcinka drogi S7 – wciąż prognozowane są tam opady śniegu.

Bukowiec przypomniał, że najtrudniejsza sytuacja była wczoraj wieczorem i w nocy na odcinkach drogi S7 w powiecie ostródzkim w woj. warmińsko-mazurskim oraz w okolicach Mławy w woj. mazowieckim. Trasa była nieprzejezdna, a samochody utknęły w wielokilometrowych korkach.

Zdaniem wiceszefa resortu infrastruktury na sytuację tę złożyły się intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem. Ponadto działania służb utrudniały auta ciężarowe, które utykając na podjazdach, blokowały ruch. Wszystko to – tłumaczył Bukowiec – uniemożliwiało tworzenie tzw. korytarzy życia, dzięki którym służby mogłyby dotrzeć w rejony, gdzie sytuacja była najgorsza.

Odśnieżanie drogi w okolicy wsi Kudypy pod Olsztynem / autor: PAP/Tomasz Waszczuk

Obecnie ruch odbywa się w obie strony jednym pasem

Według niego z czasem udało się utworzyć te korytarze, którymi pługopiaskarki GDDKiA dotarły na najbardziej zasypane śniegiem fragmenty S7.

W nocy dało to możliwość ewakuacji pojazdów, które utknęły w zaspach. Dzięki tym działaniom na drodze S7 w kierunku warszawskim i gdańskim ruch odbywa się jednym pasem. Ruch ten nie jest intensywny ze względu na padający śnieg, ale pojazdy mogą się poruszać tą drogą. Podobna sytuacja jest w rejonie Mławy, gdzie tiry tarasowały przejazd - tam ruch odbywa się teraz w miarę płynnie, choć pojazdy poruszają się powoli – wskazał wiceminister.

Droga S16 w okolicy Olsztyna, 31 bm. W województwie warmińsko-mazurskim warunki na drogach są ekstremalnie trudne / autor: PAP/Tomasz Waszczuk

Cały czas trwają opady. Drogi w całym kraju odśnieżane

Zaznaczył, że cały czas pada śnieg, w całym kraju na drogach krajowych pracuje blisko 3 tys. pojazdów utrzymania ruchu. Najwięcej pracy mają one w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim.

Bukowiec opierając się na prognozach IMGW, ocenił, że opady śniegu będą nadal trwać, chociaż ich intensywność będzie mniejsza. Zaapelował do kierowców pojazdów ciężarowych, aby w miarę możliwości omijali drogę S7 na północy kraju i wybierali inne trasy, np. autostradę A1.

Pocieszające jest, że w zdarzeniach w dniu wczorajszym i w nocy nikt nie ucierpiał – powiedział Bukowiec i podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcję.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Maciej Ostrowski zapewnił, że sytuacja na drogach krajowych w regionie jest stabilna. Jednak po południu i wieczorem ma padać intesywnie śnieg i wystąpią zamiecie. Zaapelował do osób wybierających się na sylwestrowo-noworoczny wypoczynek w rejonach górskich o zachowanie szczególnej ostrożności. Według niego główna trasa prowadząca w góry, czyli Zakopianka, jest czarna, ale od rana doszło na niej już do dwóch wypadków z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków i niewłaściwego ogumienia.

PKP PLK: ruch pociągów w całym kraju odbywa się bez zakłóceń

W wyniku obfitych opadów śniegu przed południem w środę opóźnienie powyżej 60 minut miało 16 pociągów PKP Intercity - wynika z informacji przewoźnika. Obecnie ruch odbywa się bez zakłóceń.

Według informacji udzielonych przez PKP Intercity o godz. 10. spóźnione były pociągi relacji Gdańsk - Kraków, Warszawa - Zakopane, Olsztyn - Szczecin, Przemyśl - Świnoujście. Opóźnienia wynikają z konieczności usuwania zatorów spowodowanych przez obfite opady śniegu.

Obecnie ruch pociągów w całym kraju odbywa się bez zakłóceń, służby pozostają jednak w pełnej gotowości - poinformował w środę Karol Jakubowski z zespołu Prasowego PKP PLK. Dodał, że został przywrócony ruch pociągów między Działdowem i Olsztynem.**

Chodzi o odcinek Nidzica-Waplewo na linii kolejowej nr 216 łączącej Działdowo i Olsztyn. Służby kolejowe usuwały tam pochylone pod ciężarem śniegu drzewa, które zablokowały tory.

Po intensywnych opadach w nocy z wtorku na środę przygniecione śniegiem drzewa pochyliły się, blokując tory. Od 4 rano służby usuwały przeszkody, a o godz. 8.25 ruch pociągów został przywrócony - powiedział Jakubowski.

Według informacji przekazanych przez zespół prasowy PKP PLK, przed 7 rano doszło do opóźnienia pociągów odjeżdżających ze stacji w Pruszkowie.

Sytuacja spowodowana była koniecznością odśnieżenia rozjazdów - wskazał Jakubowski.

Obecnie ruch pociągów w całym kraju odbywa się bez zakłóceń.

Nasze służby pozostają jednak w pełnej gotowości, by reagować na bieżąco na warunki pogodowe - dodał.

Przyloty i odloty samolotów na lotnisku w Modlinie na wiele godzin wstrzymane

Na lotnisku w Modlinie w środę w południe wznowiono ruch samolotów pk wielogodzinnej przerwie. W terminalu lotniska przebywało w szczytowym momencie około tysiąca osób oczekujących na loty.

O czasowym wstrzymaniu operacji lotnicznych na lotnisku w Modlinie, „w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi” - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)poinformowała w środę tuż przed godz. 4 rano.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (P) podczas konferencji prasowej w siedzibie MSWiA w Warszawie / autor: PAP/Rafał Guz

Szef MSWiA: Polacy nie powinni wybierać się w podróże w najbliższych godzinach

Jeśli to możliwe, Polacy nie powinni wybierać się w podróże w najbliższych godzinach - zaapelował szef MSWiA Marcin Kierwiński w środę.

Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - apelował do Polaków Kierwiński.

Choć teraz sytuacja się poprawia, zgodnie z prognozami IMGW z dużym prawdopodobieństwem w nocy wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski - zaznaczył. Dodał, że będzie też silny wiatr, który „nadal będzie tworzył sytuacje bardzo niebezpieczne”.

Zachowujcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wyjeżdżajcie na drogi tylko, gdy jest to naprawdę niezbędne - zaapelował do kierowców Kierwiński.

PAP

