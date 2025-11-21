Wojna na Ukrainie: presja USA; Kijów w punkcie zwrotnym

Stany Zjednoczone chcą, żeby Ukraina do przyszłego czwartku (27 listopada) zaakceptowała ramowy plan porozumienia pokojowego z Rosją i grożą odcięciem jej pomocy wywiadowczej oraz dostaw broni, jeśli się na to nie zgodzi - podała w piątek agencja Reutera. Ukraina znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów historii, stoi przed wyborem między utratą godności a ryzykiem utraty kluczowego partnera, między przyjęciem 28 trudnych punktów a najcięższą zimą i dalszymi zagrożeniami - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną dla amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego – poinformowała w piątek agencja Reutera.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał projekt amerykańskiego planu pokojowego, którego celem jest zakończenie trwającej od lutego 2022 r. pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii. Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem: albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima — najcięższa — oraz dalsze ryzyka. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi - powiedział Zełenski w przemówieniu do narodu ukraińskiego zamieszczonym w komunikatorze Telegram.

Amerykański portal Axios opublikował szczegóły 28-punktowego planu pokojowego USA dla Ukrainy, negocjowanego między Amerykanami a Rosjanami. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.

Wiceprezydent USA J.D. Vance rozmawiał w piątek z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy - poinformował portal Axios, powołując się na źródła, zaznajomione ze sprawą.

Serwis zaznaczył, że był to dotychczas kontakt na najwyższym szczeblu między USA i Ukrainą dotyczący nowego planu. Zełenski przekazał administracji Donalda Trumpa, że jest gotowy do negocjacji, ale Biały Dom naciska, by Kijów zgodził się na warunki przed Świętem Dziękczynienia, które obchodzone jest w przyszły czwartek - przekazały źródła.

Kreml: nie otrzymaliśmy od USA planu zakończenia wojny na Ukrainie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek, że rosyjskie władze nie otrzymały amerykańskiego 28-punktgowego planu zakończenia wojny na Ukrainie, a Moskwa o szczegółach dowiaduje się z prasy. Podkreślił jednocześnie, że kontakty Rosji z USA są kontynuowane.

Strona rosyjska pozostaje zaangażowana w rozmowy, które rozpoczęły się podczas szczytu w Anchorage (na Alasce). Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy. Co więcej, dowiadujemy się o tym z prasy, choć kontakty między naszymi krajami są w toku - powiedział Pieskow na konferencji prasowej. Zaznaczył jednak, że Moskwa pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe. - _Są pewne pomysły po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie toczą się żadne istotne dyskusje. Szczegółów w tak skomplikowanej sprawie nie zamierzamy jednak ogłaszać przez megafo_n - oznajmił.

Zdaniem Pieskowa postępy Rosji na polu walki ograniczają możliwości negocjacyjne prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Skuteczne działania rosyjskich sił zbrojnych powinny przekonać Zełenskiego, że lepiej jest negocjować. Lepiej zrobić to teraz, niż później. Jego pole do podejmowania decyzji maleje, bowiem Ukraina traci terytorium - przekonywał rzecznik Kremla.

**Przedstawicielka Ukrainy w ONZ Chrystyna Hajowyszyn oświadczyła w czwartek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów nie uzna swoich terytoriów za rosyjskie, nie zgodzi się na ograniczenie swojego prawa do samoobrony i nie przyjmie ograniczeń w wyborze sojuszników.

Reuters: Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad alternatywnym planem pokojowym

Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną dla amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego – poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła.

Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą również udział inne kraje europejskie.

