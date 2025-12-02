Informacje
Globalne ochłodzenie / autor: Pixabay
Globalne ochłodzenie / autor: Pixabay

Nadchodzi globalne ochłodzenie. "Do minus 50 st. Celsjusza"

Konrad Kołodziejski

Konrad Kołodziejski

publicysta tygodnika "Sieci" i portalu wPolityce.pl, redaktor telewizji wPolsce.pl

  • Opublikowano: 2 grudnia 2025, 09:02

Nadchodzi nowa epoka lodowa – twierdzą klimatolodzy. Jak to możliwe, skoro do tej pory straszono nas raczej „płonącą planetą”? Otóż jedno ma być ściśle powiązane z drugim – ocieplenie klimatu prowadzi do zaniku ciepłego Prądu Zatokowego, który działa niczym kaloryfer dla całej Europy. Gdy przestanie grzać, zrobi się bardzo zimno.

Apokaliptyczne przepowiednie pojawiły się w czasopiśmie „Communications Earth & Environment” i są wynikiem badań naukowców z Instytutu Oceanologii Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Ich zdaniem cyrkulacja atlantycka (AMOC), która jest czymś w rodzaju pasa transmisyjnego kierującego ciepłą wodę z tropików w stronę półkuli północnej, jest dziś bliska załamania. Chodzi o prąd morski płynący z Zatoki Meksykańskiej do wschodniego wybrzeża USA i dalej przez Atlantyk do Europy.

Przyczyną zanikania Prądu Zatokowego mają być masy słodkiej wody spływające do oceanu z roztopionych lodowców Grenlandii

