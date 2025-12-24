W Polsce jeżdżą 222 194 osobowe e-auta

Na koniec listopada w Polsce było zarejestrowanych łącznie ponad 124 tys. samochodów całkowicie elektrycznych; od początku roku ich liczba zwiększyła się o blisko 44 tys. - wynika z Licznika Elektromobilności. Obecnie co 10. nowy samochód osobowy rejestrowany w Polsce jest elektryczny.

Z Licznika Elektromobilności, uruchamianego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzysznie Nowej Mobilności (PSNM) wynika, że na koniec listopada 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 124 003 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez jedenaście miesięcy b.r. ich liczba zwiększyła się o 43 tys. 977 szt., czyli o 103 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Flota aut elektrycznych

Pod koniec listopada 2025 r. po polskich drogach jeździły 222 tys. 194 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 113 tys. 396 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 108 tys. 798 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 11 tys. 14 szt.

W raporcie zauważono, że stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 27 tys. 832 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 mln 244 tys. 767 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 tys. 766 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1644 szt., zaś wodorowe – 122 szt.).

Ile mamy stacji ładowania

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 tys. 549 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 37 proc. z nich (4 tys. 225) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 63 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

„W listopadzie już co 10. nowy samochód osobowy wyjeżdżający z polskich salonów był całkowicie elektryczny. Tym samym osiągnęliśmy najwyższy wynik rejestracji BEV w krótkiej historii polskiej elektromobilności. Kluczowa jest tu rola programu NaszEauto, w ramach którego złożono już ponad 26 tys. wniosków. Jednocześnie środki przeznaczone na wsparcie wyczerpują się w bardzo szybkim tempie – przez ostatni miesiąc stopień wykorzystania alokacji wzrósł o prawie 13 pkt proc., do końca grudnia prawdopodobnie przekroczy 75 proc. Spodziewamy się, że na koniec 2025 r. liczba rejestracji nowych, osobowych i użytkowych BEV w Polsce osiągnie poziom ok. 41 tys. szt.” – podkreślił, cytowany w raporcie, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PAP, sek

