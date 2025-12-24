Prezydent w Wigilię z żołnierzami służącymi na granicy

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Wigilię Bożego Narodzenia z żołnierzami i funkcjonariuszami w Jaryłówce niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Przekonywał, że pokoju i bezpieczeństwa nie uda się osiągnąć w przyszłości bez ich codziennego poświęcenia.

Podczas wizyty w miejscowości Jaryłówka niedaleko granicy polsko-białoruskiej, prezydent podkreślił, że „wojny są częścią naszego społecznego życia”. - Wojna jest niedaleko, a pod presją działań Federacji Rosyjskiej i Białorusi nasze granice są niebezpieczne. (…) Chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i funkcjonariuszy - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas wizyty na pasie granicznym między Polska a Białorusią / autor: PAP/Artur Reszko

Jesteśmy z jednej strony narodem, który pokazał, że potrafi żyć bez własnego państwa i bez własnych granic - żyliśmy tak ponad 100 lat. (…) Dzisiaj jesteśmy wolną, niepodległą i suwerenną Polską, a nasze granice nie są tylko linią na mapie - są progiem naszego domu, w którym mieszkają nasze dzieci, nasze kobiety, nasi mężczyźni - stwierdził.

Zwracając się do polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w kraju i zagranicą, prezydent podkreślił, że są oni ambasadorami Polski i budują sojuszniczy potencjał Polski m.in. w NATO poprzez wypełnianie misji obrony wschodniej flanki NATO oraz spełnianie zobowiązań poza granicami Polski.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) podczas spotkania świątecznego z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę na wschodniej granicy państwa / autor: PAP/Artur Reszko

Nawrocki podkreślił, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych przyjechał do żołnierzy i funkcjonariuszy, żeby okazać szacunek do polskiego munduru. Dodał, że żołnierze i funkcjonariusze świadomie wybrali służbę w dniu Wigilii „dla wspólnego bezpieczeństwa i dobra”.

Prezydent RP Karol Nawrocki jako zwierzchnik Sił Zbrojnych przyjechał do żołnierzy i funkcjonariuszy, żeby okazać szacunek do polskiego munduru / autor: PAP/Artur Reszko

Prezydent wyraził nadzieję, że na świecie „będą dominować” wartości chrześcijańskie, a świat „będzie lepszy, bo będzie bez wojen, bez walk” i złożył żołnierzom oraz funkcjonariuszom życzenia z okazji Bożego Narodzenia.

PAP, sek

