Rosja szykuje globalny atak na infrastrukturę podwodną

Rosja jest gotowa do wysłania swoich okrętów podwodnych, zdolnych do działań na głębokich wodach, w celu uszkadzania kabli i rurociągów – ostrzegł dowódca brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej gen. Gwyn Jenkins w wywiadzie opublikowanym przez dziennik „Financial Times”.

Dowódca przypomniał, że Kreml wznowił inwestycje w zespół Głównego Zarządu Badań Głębinowych (GUGI) - elitarną jednostkę zajmującą się sabotażem na obiektach pod wodą, funkcjonującą przy ministerstwie obrony. W opinii Jenkinsa Wielka Brytania nie może pozwolić sobie na ignorowanie zagrożenia, jakie stwarzają zaawansowane możliwości Rosji w zakresie działań podwodnych, które „ciągle się rozwijają”.

Widzimy, że możliwości GUGI w zakresie działań pod powierzchnią (wody) są ponownie rozwijane. (…) Wiemy, że (Rosjanie) mieli pewne problemy z tym programem. Wygląda na to, że go zresetowali. Spodziewamy się więc, że ponownie go uruchomią – powiedział rozmówca „FT”.

Rosjanie zdolni do operacji na ekstremalnych głębokościach

Jak zauważył, Moskwa „kontynuowała inwestowanie” w GUGI pomimo kosztów militarnych ponoszonych w związku z prowadzeniem wojny w Ukrainie.

Zdaniem Jenkinsa GUGI może obsługiwać okręty podwodne na ekstremalnych głębokościach, co „daje Moskwie możliwość podjęcia działań fizycznych, jeśli będzie tego chciała”. Generał odmówił podania szczegółów, na czym miałyby polegać te działania.

Jak przekazała gazeta, eksperci ds. wojskowości zasugerowali, że rosyjskie okręty podwodne mogą podkładać ładunki wybuchowe w miejscach, gdzie łączą się kable.

Redakcja brytyjskiego dziennika zwróciła uwagę na fakt, że choć GUGI „prowadzi podwodne misje od kilkudziesięciu lat, jej działania są ściśle tajne, a dowódcy marynarki wojennej Wielkiej Brytanii do niedawna odmawiali przyznania, że ta jednostka w ogóle istnieje lub udzielenia informacji na temat jej działań”.

