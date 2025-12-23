Mak – dobry nie tylko na święta

TYLKO U NAS

Mak to jeden z najbardziej tradycyjnych elementów polskiej kuchni, szczególnie mocno związany z okresem bożonarodzeniowym. Jego wartość odżywcza wskazuje jednak na zasadność jego regularnego spożycia niezależnie od sezonu.

Nasiona maku cechują się złożonym składem chemicznym i wysoką wartością odżywczą, co tym samym pozwala zaliczyć je do żywności o potencjale funkcjonalnym. Ich systematyczne włączanie do codziennej diety może przynosić daleko idące korzyści zdrowotne, wykraczające daleko poza same walory smakowe.

Co dostarczają nasiona maku?

Nasiona maku zawierają liczne związki bioaktywne, w tym alkaloidy, flawonoidy, związki fenolowe oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, odgrywające istotną rolę w utrzymaniu fizjologicznej homeostazy organizmu.

Zawarte w nich tokoferole wykazują silny potencjał antyoksydacyjny, wspierając neutralizację wolnych rodników oraz ograniczając uszkodzenia oksydacyjne struktur komórkowych. W efekcie przyczyniają się do ochrony tkanek przed działaniem stresu oksydacyjnego, stabilizują procesy metaboliczne oraz mogą modulować ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, w tym przede wszystkim schorzeń sercowo-naczyniowych. Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, składniki te wspierają również utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy i lipidów we krwi.

Pod względem mineralnym mak wyróżnia się wysoką koncentracją wapnia, magnezu, żelaza oraz cynku. Związki te uczestniczą w szeregu kluczowych procesów fizjologicznych, takich jak mineralizacja kości, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, synteza hemu oraz funkcjonowanie licznych układów enzymatycznych. Dzięki znaczącej gęstości mineralnej już niewielka porcja nasion może stanowić istotne uzupełnienie codziennej podaży mikroskładników.

Mak dostarcza również pełnowartościowego białka roślinnego oraz znacznych ilości błonnika pokarmowego. Włókno pokarmowe obecne w ziarnach wpływa korzystnie na motorykę przewodu pokarmowego, wspiera rozwój korzystnej mikrobioty jelitowej oraz wydłuża czas opróżniania żołądka, tym samym sprzyjając utrzymaniu stabilnego poziomu sytości oraz mogącego wspomagać regulację masy ciała.

Nie tylko jako składnik makowca

Włączenie maku do codziennej diety jest możliwe w wielu formach i nie musi ograniczać się do tradycyjnych potraw wigilijnych. Nasiona te mogą stanowić wartościowy dodatek do pieczywa, wypieków, owsianek, koktajli, deserów, sałatek oraz potraw wytrawnych.

Ich neutralny, lekko orzechowy smak przypada do gustu wielu osobom, a wysoka wartość odżywcza czyni je uniwersalnym składnikiem, który może wzbogacać zarówno dietę roślinną, jak i tradycyjną.

