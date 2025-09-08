Najwięcej mamy dziś w Polsce firm handlowych

Liczba aktywnych przedsiębiorstw w Polsce w II kwartale br. wzrosła o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku do 2,85 mln, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności najliczniejszą grupę w całej populacji stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,4 proc. ogółu). Najwięcej przedsiębiorstw miało siedzibę w województwie mazowieckim (20 proc. ogółu).

„W II kwartale 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw aktywnych o 4,4 proc. Jednostki mikro (tj. o liczbie pracujących do 9 osób) stanowiły 95,8 proc. całej zbiorowości przedsiębiorstw aktywnych i w stosunku do II kwartału 2024 r. ich liczebność zwiększyła się o 4,6 proc. Jednostki małe (tj. o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), jednostki średnie (tj. o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i duże (tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób) stanowiły odpowiednio 3,4 proc., 0,6 proc. i 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych. W stosunku do II kwartału 2024 r. spadła liczba przedsiębiorstw małych (o 0,2 proc.) oraz średnich (o 0,8 proc.). Natomiast dla klasy podmiotów dużych zanotowano zwiększenie liczebności o 3 jednostki” - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2025 r. najwięcej aktywnych firm w sekcjach: handel i naprawa pojazdów

W II kwartale 2025 r. najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,4 proc. ogółu przedsiębiorstw aktywnych), budownictwo (15,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,7 proc.). Najmniejszy udział miały przedsiębiorstwa z sekcji górnictwo i wydobywanie (0,1 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (0,3 proc.), podał Urząd.

„W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (13,9 proc.), edukacja (9,6 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (7,6 proc.)” - czytamy dalej.

W populacji jednostek dużych największy udział miały przedsiębiorstwa z przetwórstwa przemysłowego (43 proc.). W liczbie jednostek mikro największy udział odnotowano, podobnie jak dla przedsiębiorstw ogółem, w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,2 proc.), budownictwo (15,3 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,1 proc.), wskazał także GUS.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zimny prysznic kończy sielankę Tuska i Domańskiego

Jak nad Wisłą udomowić Husarza

Dziura budżetu głęboka na 400 mld zł? To możliwe

»»Alvin Gajadhur alarmuje: na naszych oczach upada polski transport – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!