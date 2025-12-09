Kryzys zdrowia psychicznego. „O 84 proc. więcej przypadków L4”

Leki przeciwdepresyjne przyjmuje o 83% więcej Polek i Polaków niż dziesięć lat temu. Związkowa Alternatywa diagnozuje, że to „kultura przepracowania przyczyniła się do lawinowego wzrostu chorób i zaburzeń psychicznych, co unaoczniają dane ZUS”.

W 2024 roku lekarze wystawili 1,6 mln zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych, a zanosi się na to, że w 2025 roku będzie ich więcej o 13,8%, czyli ich liczba może przekroczyć 2 mln. Jak podsumowuje Związkowa Alternatywa, to ponad 45 mln dni absencji w pracy.

Czy to z przepracowania?

Zdaniem Piotra Szumlewicza, jedną z przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym jest przeciążenie pracą z powodu presji, niedoborów kadrowych, nadgodzin i braku stabilności pracy. Stres, zaburzenia lękowe przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Pracowici Polacy

Polacy są na podium, jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin w tygodniu. Zaraz po Grekach i Bułgarach pracują najwięcej godzin w tygodniu.

W 2024 r. najdłuższy tydzień pracy odnotowano w: Grecji (39,8 godzin), Bułgarii (39,0), Polsce (38,9) i Rumunii (38,8). Z kolei najkrótszy tydzień pracy odnotowano w Holandii (32,1 godziny), a następnie w Danii, Niemczech i Austrii (po 33,9 godziny) — podaje Eurostat. Na końcu znajdują się Holandia, Niemcy, Dania.

Jeśli chodzi o samo wrażenie z powyższego wyniku, średnie nie biorą pod uwagę, czy pracownik pracuje na pełny etat, czy na pół etatu. Jeśli wziąć pod uwagę tylko pełnoetatowców, to już różnice są niewielkie.

Chorzy na depresję

Chorych na depresję Polek i Polaków jest już 1,2 mln, a leki przeciwdepresyjne przyjmuje 1,7 mln osób.

O 83% więcej niż dziesięć lat temu. System ochrony zdrowia nie nadąża za narastającymi problemami.

Związkowa Alternatywa podkreśla, że gospodarka potrzebuje wypoczętych pracowników i proponuje trzymiesięczny urlop po siedmiu latach pracy – pisze Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

jb

