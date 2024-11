PLL LOT pod pieczę resortu infrastruktury

Rada Ministrów ma zdecydować we wtorek o przeniesieniu nadzoru właścicielskiego nad Polską Grupą Lotniczą, do której należy m.in. PLL LOT, z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Infrastruktury - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Poinformował też o decyzji o przekazaniu 3,5 mld zł na projekt CPK w formie papierów skarbowych na dofinansowanie spółki.

„Podejmiemy decyzję, na wniosek ministra aktywów państwowych, o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, grupy LOT, do Ministerstwa Infrastruktury. Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań, integracji działań związanych z tym wielkim projektem infrastrukturalnym” - powiedział premier przed posiedzeniem wtorkowej Rady Ministrów.

Szef rządu przypomniał, że wcześniej z Ministerstwa Aktywów Państwowych został przeniesiony nadzór właścicielski nad PKP S.A. do resortu infrastruktury. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane w marcu 2024 r.

Premier przekonywał, że te zmiany w nadzorze nad tymi spółkami mają usprawnić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Dotyczy to także Polskiej Grupy Lotniczej i LOT. Jestem przekonany, że to bardzo ułatwi pełną koordynację pracy, jeśli chodzi o ten projekt” - ocenił szef rządu.

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa Polska Grupa Lotnicza zrzesza Polskie Linie Lotnicze LOT SA, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., LS Airport Services SA, LS Technics sp. z o.o., PGL Leasing oraz Polską Akademię Lotniczą.

3,5 mld zł na CPK

„Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł (na projekt CPK - PAP). To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy Air site i Land site oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK” - powiedział we wtorek premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Czarnecki: a gdzie 6 mld zł?

Panie Premierze, zgodnie z prawem i obowiązującą ustawą o CPK, powinien Pan w tym roku przekazać 9,5 mld złotych, a nie 3,5 mld. To żadna Pana „osobista decyzja - skomentował komunikat premiera Adam Czarnecki, jeden z inicjatorów obywatelskiego projektu „Tak dla CPK”

