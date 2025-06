Airbus dostarczy 84 samoloty dla PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT wybrały Airbusa z modelem A220 w wersjach -100 i -300 na dostawcę 40 nowych samolotów dla floty polskiego przewoźnika. Odpowiednią umowę ogłosili przedstawiciele firm w poniedziałek w Paryżu. Dostawy nowych samolotów ruszą w 2027 r.

Przedstawiciele PLL LOT i Airbusa ogłosili zawarcie kontraktu podczas targów lotniczych „Paris Air Show” w obecności ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn w dwóch wersjach: -100 i -300 w latach 2027-2031, oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów.

Konkurentem Airbusa w tym przetargu był brazylijski Embraer.

Jak poinformował LOT, pierwsze samoloty dołączą do floty przewoźnika w 2027 r., a docelowo flota do obsługi połączeń regionalnych, po wycofaniu starszej generacji maszyn, będzie składać się wyłącznie z samolotów typu Airbus A220-100 i -300. Pozwoli to na uproszczenie planowania rejsów i zapewni wysoką sprawność operacyjną - podkreślił przewoźnik.

Airbus 220 w barwach PLL LOT - wizualizacja / autor: materiały prasowe PLL LOT

Airbus A220 ma być filarem strategii PLL LOT

Airbus A220-100 mieści od 108 do 133 pasażerów, a A220-300 od 130 do 160 pasażerów. Maksymalny zasięg to 6,7 tys. km. Samolot jest napędzany silnikami Pratt&Whitney PW1500G.

Jak powiedział podczas uroczystości prezes LOT Michał Fijoł, samoloty A220 otwierają nowe możliwości rozwoju i wzrostu, które są filarami strategii przewoźnika.

„Nowoczesne, oszczędne, zaprojektowane z myślą o komforcie naszych pasażerów samoloty pozwolą nam skutecznie konkurować na europejskim niebie, umacniać pozycję preferowanego przewoźnika naszej części Europy i przygotować LOT do roli wiodącej linii lotniczej w Centralnym Porcie Komunikacyjnym” – ocenił Fijoł.

„To zamówienie na 40 Airbusów A220 stanowi historyczny kamień milowy, ponieważ oficjalnie witamy Polskie Linie Lotnicze LOT w rodzinie Airbus. A220 odegra kluczową rolę w modernizacji floty LOT-u oraz strategii rozbudowy siatki połączeń. Samoloty A220-100 i A220-300 stanowią idealną kombinację dla tych potrzeb” - podkreślił z kolei wiceprezes Airbusa Benoit de Saint-Exupéry.

W 2025 r. Airbus przekroczył granicę 400 dostarczonych maszyn A220; według stanu na czerwiec 2025 r. w barwach 20 linii lata na świecie ogółem ponad 420 maszyn tej rodziny. Najwięksi operatorzy to Delta, AirBaltic, JetBlue i Air France. Liczba zamówień na nowe samoloty jest na poziomie 900.

Producentem A220 jest Airbus Canada. W Mirabel w prowincji Quebec samolot jest składany z części produkowanych na całym świecie, z czego ok. 40 proc. pochodzi z Europy. Niektóre elementy są produkowane w Polsce. Drugi ośrodek finalnego montażu znajduje się w Mobile w amerykańskim stanie Alabama. Pierwotnie A220 był projektem kanadyjskiego Bombardiera, określanym jako CSeries. Airbus przejął lotniczą część Bombardiera razem z projektem nowego samolotu. Pierwszy lot, jeszcze jako CS100 maszyna odbyła w 2013 r., w 2016 r. zaczęła latać u pierwszych klientów.

