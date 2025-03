Dwa nowe Boeingi wkrótce w barwach LOT

Dwa samoloty Boeing 787-8 Dreamliner w przyszłym roku wzmocnią flotę PLL LOT - poinformował w czwartek prezes spółki Michał Fijoł. Dodał, że w najbliższych tygodniach ma być znany wynik przetargu na 84 maszyny do obsługi tras regionalnych.

„LOT podpisał właśnie umowę na dwa samoloty szerokokadłubowe - to dwa dreamlinery 787-8 firmy Boeing, które będą dostarczone do LOT-u w przyszłym roku” - powiedział w czwartek dziennikarzom Fijoł.

Dwa Dreamlinery powiększa flotę do 17 samolotów

Dodał, że obie maszyny zostaną pozyskane w formule leasingu operacyjnego. Zastrzegł jednocześnie, że umowa objęta jest tajemnicą handlową. „Aktualnie samoloty te operują w innej linii lotniczej. Nie mogę jeszcze powiedzieć, jaki to jest podmiot” - podkreślił prezes.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił uwagę, że pozyskanie przez LOT nowych maszyn jest zgodne ze strategią rozwoju. „LOT oceniamy nie tylko po wynikach finansowych, nie tylko po tym, jak zachęcają pasażerów, ale także, jaki mają wizerunek, jaką markę naszego państwa - to jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj widzę dobrze funkcjonujący zespół i na takiej współpracy mi zależy” - powiedział szef resortu infrastruktury.

LOT ma w swojej flocie 15 dreamlinerów - osiem w konfiguracji Boeing 787-8 i siedem B787-9. Te dwusilnikowe, szerokokadłubowe odrzutowce w 50 proc. wykonane są z kompozytów. Dzięki temu są lżejsze, zużywają mniej paliwa i mają większy zasięg. W wersji B787-8 samolot może przewieźć na pokładzie 252 pasażerów. Dreamlinery pod barwami LOT-u latają na trasach dalekiego zasięgu - m.in. do Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Seulu, Los Angeles czy Tokio.

Kto wygra przetarg na 84 maszyny o obsługi regionalnych połączeń

Fijoł pytany, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na 84 samoloty do obsługi regionalnych połączeń wskazał, że jest to dla spółki „niezmiernie istotny przetarg”. „Prowadzimy go w sposób transparentny, dbamy o wszystkie szczegóły. Wynegocjowanie naprawdę najlepszych możliwych warunków jest dla nas bardzo ważne” - powiedział prezes LOT.

I dodał: „Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni powiemy, z kim LOT będzie dalej pracował”.

W grze o 84 maszyny dla polskiego przewoźnika są dwa modele samolotów: Embraer 195-E2 i Airbus A220.

Oprócz maszyn Boeinga, LOT posiada też samoloty Embraera. W przeszłości, gdy LOT potrzebował dodatkowych maszyn, sezonowo leasingował też samoloty typu Airbus. W swojej flocie LOT ma brazylijskie Embraery typu: E195, E175, E190, E170 i trzy E195-E2. Te ostatnie maszyny są o 25 proc. wydajniejsze w porównaniu do E195 poprzedniej generacji, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję CO2. Liczba miejsc w E195-E2 w wersji dla LOT-u to 136, a jej zasięg sięga 4815 km. Embraer E195-E2 to największy samolot w rodzinie zmodernizowanych odrzutowców regionalnych E2.

Airbus złożył ofertę dostarczenia maszyn typu A220 w wersjach 100 i 300. Według koncernu A220 jest najnowszą z platform używanych obecnie na świecie; jej producentem jest Airbus Canada. Samolot jest tam składany z części produkowanych na całym świecie, z czego ok. 40 proc. pochodzi z Europy; niektóre elementy powstają w Polsce.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

PAP

