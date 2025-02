LOT leci wysoko. Rekordowy wynik finansowy spółki

Polskie Linie Lotnicze LOT w 2024 r. wypracowały 688,5 mln zł zysku netto, przewiozły 10,7 mln pasażerów; przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 10 mld zł - poinformowała we wtorek spółka. LOT jest większy i stabilny finansowo - ocenił prezes narodowego przewoźnika Michał Fijoł.

Jak poinformował narodowy przewoźnik, w 2024 r. LOT odnotował drugi, najwyższy w ostatnich dekadach, wynik finansowy.

Przy przychodach 9 mld 925,5 mln zł zysk netto narodowego przewoźnika wyniósł 688,5 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej EBIT wyniósł 805,7 mln zł- przekazały we wtorkowym komunikacie linie lotnicze. W 2024 r. LOT przewiózł 10,7 mln pasażerów; o 0,7 mln osób więcej wobec przedpandemicznego 2019 r.

Wyniki finansowe

Rok 2023 PLL LOT zamknęły zyskiem netto w wysokości 1,074 mld zł, miały 1,129 mld zł zysku na działalności operacyjnej EBIT, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 10,121 mld zł. W 2023 r. linie przewiozły 10,021 mln podróżnych.

LOT jest większy i stabilny finansowo. To podstawy przyjętej strategii, które konsekwentnie realizujemy - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PLL LOT Michał Fijoł.

Liczba samolotów

Ubiegły rok LOT zakończył liczbą 86 samolotów we flocie. Spółka zyskała 11 nowych samolotów, w tym siedem maszyn typu Boeing 737 MAX-8, trzy Embraery 195 E-2 oraz jednego Embraera 195 pierwszej generacji. Na koniec grudnia ub.r. flota PLL LOT była największa w historii przewoźnika.

Współpraca z biurami podróży

Spółka zaznaczyła, że w ub.r. umocniła swoją obecność w segmencie rejsów czarterowych. Było to możliwe dzięki współpracy z największymi biurami podróży i wykorzystaniu potencjału rynkowego w Warszawie oraz portach regionalnych. W ramach rejsów czarterowych w 2024 r. PLL LOT przewiozły o 18,5 proc. więcej pasażerów niż w 2023 r. (1,3 mln vs. 1,1 mln w 2023 r.), zaś liczba zrealizowanych rejsów była wyższa o 16,4 proc. niż w 2023 r. (7,3 tys. vs. 6,3 tys. w 2023 r.).

LOT jest preferowaną linią lotniczą naszego regionu, a także przewoźnikiem, który docelowo stanie się główną linią lotniczą najnowocześniejszego w Europie lotniska, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny - zaznaczył Fijoł.

W ubiegłym roku LOT uruchomił osiem nowych połączeń z Warszawy: do Taszkentu, Oradei, Rijadu, Lyonu, Aten, Larnaki, na Teneryfę i do Innsbrucka.

Współpraca z polskimi firmami

W 2024 r. na pokładach narodowego przewoźnika pojawiły się kolejne polskie akcenty – metalowe sztućce od firmy Gerlach, dostępne w klasie LOT Economy na rejsach rozkładowych średniego i dalekiego zasięgu; nowe elementy umundurowania czerpiące inspirację ze sztuki młodopolskich artystów czy kosmetyczki zawierające wyroby polskich producentów. PLL LOT sfinalizowały również dwie duże inwestycje – budowę salonu biznesowego w Chicago oraz rozbudowę i remont LOT Business Lounge Polonez na lotnisku w Warszawie.

PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Linie mają 15 samolotów szerokokadłubowych Boeing 787 Dreamliner, które obsługują połączenia dalekiego zasięgu. Przewoźnik obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

