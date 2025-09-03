Michał Fijoł: obsługa airbusów nie będzie problemem
W Polskiej Grupie Lotniczej są już kompetencje w zakresie obsługi samolotów produkcji Airbusa, przeglądy takich maszyn wykonuje m.in. w Katowicach spółka LS Technics - mówił w środę w Karpaczu prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł.
W czerwcu br. PLL LOT wybrały Airbusa z modelem A220 w wersjach -100 i -300 na dostawcę 40 samolotów dla floty polskiego przewoźnika. Wartość umowy to ok. 9 mld dol. Pierwsze samoloty mają dołączyć do floty LOT w 2027 r., dostawy mają potrwać do 2031 r. Kontrakt mieści opcję prawa zakupu kolejnych 44 maszyn tego typu. LOT kupuje maszyny Airbusa po raz pierwszy w historii.
O spowodowane tym wyborem zwiększenie dywersyfikacji floty LOT, a także m.in. plany dotyczące miejsca serwisowania nowych maszyn, prezes Fijoł był pytany na briefingu w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jak zaznaczył, dywersyfikacja floty ma dobre i złe strony. Wśród dobrych wymienił koszty, łatwiejsze postępowanie w przypadku nieregularności czy unifikację części zamiennych.
Zróżnicowanie floty daje LOT dodatkowe mozliwości
Kiedyś unifikacja floty była tym świętym Graalem, ale proszę zobaczyć: całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z uziemieniem MAX-ów (boeingów B737 w wersji MAX - PAP); biada temu, kto posiadał w swojej flocie wyłącznie MAX-y. Kilkanaście miesięcy temu mieliśmy do czynienia z problemami z jakością (…) i na chwilę nastąpiło uziemienie floty MAX-ów, tyle że dziewiątek (B787-9 - PAP) - mówił prezes.
Zaznaczył, że zróżnicowanie floty samolotów daje możliwość kierowania na różne rynki samolotów różnej wielkości. - Nie ma popytu, aby latać np. do Koszyc codziennie, dwa razy dziennie, dużym samolotem. Tam latamy wyłącznie mniejszymi samolotami. To pozwala zaoferować w szczególności pasażerowi biznesowemu bardzo dobrą jakość dlatego, że posiada on codzienne połączenie do hubu, a później przelot do dowolnego wskazanego miejsca - dodał.
- Oczywiście nie chcę tutaj w żadnym razie też mówić, że zbyt duża dywersyfikacja to jest nadzwyczajna korzyść, ale jeszcze niedawno, bo dwa lata temu, LOT posiadał w swojej flocie samoloty Q400, o których już w tej chwili nasi pasażerowie zapomnieli. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że jesteśmy operatorem, który ma wiele typów samolotów i jesteśmy doświadczeni w zarządzaniu tego rodzaju różnorodnością - ocenił Fijoł.
Przewoźnik przygotowany na obsługę Airbusów
Przypomniał jednocześnie, że Airbusy A-220 pojawią się we flocie LOT w pierwszej połowie 2027 r. i przez trzy kolejne lata zastąpią obecną flotę Embraerów pierwszej i - częściowo - drugiej generacji.
Jeśli chodzi o serwisowanie samolotów LOT ma spółki-siostry, które zajmują się MRO, czyli utrzymaniem samolotów. Jest to LOT AMS, zlokalizowany przede wszystkim w Warszawie, ale także posiadający swoje własne hangary w Rzeszowie, oraz LST, czyli spółkę obsługującą w tej chwili przede wszystkim airbusy, przede wszystkim w Katowicach, ale także w oddanym półtora roku temu do użytku hangarze powłokowym w Gdańsku - zwrócił uwagę szef przewoźnika.
- Więc kompetencje do obsługi floty Airbusa są w tej chwili w grupie (Polskiej Grupie Lotniczej - PAP) obecne. Oczywiście, obsługa liniowa, czyli ta codzienna, będzie prowadzona w Warszawie, bo to tam większość tych samolotów będzie na co dzień nocować. Natomiast jeśli chodzi o cięższe przeglądy, także w tej chwili korzystamy i dla Embraerów, i dla Airbusów czasem z usług LST - wskazał Fijoł.
Zapewnił, że na organizację obsługi nowych samolotów jest wystarczająco czasu, a jej harmonogram jest przemyślany. - Mamy półtora roku na to, aby przygotować nasze organizacje obsługowe do tego, aby świadczyć na najwyższym poziomie tę obsługę, aby zagwarantować naszym pasażerom bezpieczeństwo - uściślił.
Zastrzegł, że aspektów, które wymagają przygotowania, jest znacznie więcej, niż tylko usługi MRO: to szkolenie pilotów, ale także członków personelu pokładowego, strona handlowa itp.
- To wyzwania, które są przed organizacją, ale po to mamy te półtora roku wyprzedzenia, dlatego się zdecydowaliśmy, aby samolot do nas doszedł w 2027 r. Tam oczywiście odgrywały też role kwestie jakości silników, żeby dotrzymać wszystkich terminów i aby zaoferować naszym pasażerom najwyższą jakość - zakończył Michał Fijoł.
Obecna flota PLL LOT
Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to boeingi: sześć B737-800, 18 B737 w wersji MAX, piętnaście Dreamlinerów, z czego osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika lata też 47 embraerów E-Jet: pięć E170, 15 E175 (w tym dwa do dyspozycji rządu), osiem E190, 16 E195 oraz trzy E195-E257. Te ostatnie maszyny dołączyły do floty LOT w lipcu 2024 r.
Samoloty Airbus 220, które kupi PLL LOT, pomieszczą - w zależności od wersji - 125 pasażerów w wariancie A220-100 oraz 149 osób w wariancie A220-300. Przewidziano układ foteli 2-3 i szerokość foteli 18 cali. Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.
Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. Cztery kluczowe spółki lotnicze znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa – Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics – zostały włączone do Polskiej Grupy Lotniczej w 2018 r.
