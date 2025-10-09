PiS o budżecie: rekord zadłużenia, zero odpowiedzialności

W czwartek Sejm skierował projekt budżetu na 2026 r. do prac w komisjach sejmowych; do dalszych prac przekazał też projekt ustawy okołobudżetowej na przyszły rok. O odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu wnioskowali posłowie PiS i Konfederacji.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu ustawy okołobudżetowej.

Projektu ustawy budżetowej na 2026 r. Przedstawił go podczas swojego wystąpienia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że „jest to budżet Polski ambitnej i Polski bezpiecznej”. Wymienił, że w projekcie zapisano finansowanie nie tylko „kluczowych funkcji państwa i bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego”, ale również finansowanie ambitnych planów inwestycyjnych i aspiracji Polaków.

W trakcie debaty posłowie opozycji – m.in. z PiS i Konfederacji – zgłosili wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu.

Opozycja jednym głosem przeciw

Głosowanie przeciw zapowiedział w imieniu Klubu Poselskiego poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.

Nie możemy poprzeć tego budżetu i dlatego złożę wniosek o jego odrzucenie oraz o odrzucenie ustawy okołobudżetowej – powiedział poseł PiS.

Stwierdził, że po wystąpieniu ministra finansów odnosi wrażenie, że „żyjemy w dwóch różnych rzeczywistościach”.

„Jeśli cokolwiek w tej rzeczywistości jest rekordowe, to rekordowe są deficyty finansów publicznych i lawinowo narastający dług publiczny – powiedział Kuźmiuk. – Ten budżet należy rozpatrywać w kontekście dwóch wcześniejszych budżetów. W 2024 r. było 211 mld zł deficytu, 289 mld zł w 2025 i prawie 272 mld zł będzie w roku 2026 – sumarycznie to 770 mld zł deficytów i bilion sto miliardów złotych długu” – dodał.

Zwrócił uwagę, że wpływy z VAT, mimo wzrostu gospodarczego, są na poziomie tych zaplanowanych w roku 2025 a za wzrost dochodów z podatku CIT odpowiada podwyżka stawki tego podatku dla banków, zarzucił też „prywatyzację dochodów podatkowych”.

Posłowie PiS o budżecie: rekord zadłużenia, zero odpowiedzialności

Budżet 2026 – rekord zadłużenia, zero odpowiedzialności. To już trzeci budżet koalicji 13 grudnia i kolejny z gigantycznym deficytem – 271 mld zł! W ciągu 3 lat dług publiczny wzrośnie o ponad 1,1 biliona złotych – do 2,7 bln zł. To rekordowe zadłużenie Polski po 1989 roku! A mimo tego: – realne płace w budżetówce znowu spadną, – najniższe emerytury wzrosną o zaledwie 92 zł brutto, – płaca minimalna tylko o 94 zł netto, – bezrobocie rośnie, firmy zamykają działalność, a rząd milczy. Deficyt stanowi już prawie połowę dochodów budżetowych (647 mld zł dochodów, 272 mld zł deficytu) – nigdy w historii III RP nie było tak źle! - komentował projekt finansów państwa były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

To nie budżet rozwoju, to budżet na kredyt. Wygląda na to, że rząd chce zadłużyć Polskę „pod korek”, a potem zostawić nowy rząd z katastrofą finansów publicznych – podsumował Mariusz Błaszczak.

I czytanie projektu ustawy budżetowej. To najlepszy obraz (byle)jakości zarządzania przez koalicję 13 grudnia finansami państwa – ocenił były premier Mateusz Morawiecki, przestawiając szereg merytorycznych uwag do projektu rządowego.

Budżet to lustro, w którym odbija się cały stan państwa i gospodarki. Na przykładzie kolejnych budżetów można zauważyć bardzo niedobre trendy, które są w polskiej gospodarce i pokazuje fatalny stan polskich przedsiębiorstw. Szacowane w kolejnych latach wpływy z podatku CIT pokazuje, że polskie firmy wpadły w tarapaty, nie zarabiają i nie zasilają budżetu odpowiednimi, oczekiwanymi ilościami wpłat podatkowych. Rentowność polskich firm jest najniższa od 10 lat. Aż 1/4 polskich firm nie odnotowuje przychodów. Rządzący doprowadzili do ruiny SSP - ocenia Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych.

Mentzen: katastrofa finansowa

Wniosek o odrzucenie budżetu złożył także poseł Sławomir Mentzen z KP Konfederacji.

Budżet należy odrzucić, bo jest absolutnie fatalny – powiedział. – Przedstawiony projekt budżetu przedstawia w zasadzie najwyższy w historii poziomu deficytu, najwyższy w historii poziom zadłużenia. Co ciekawe – deficyt jest drugi co do wielkości w UE, koszty obsługi długu też są drugie w UE, za to mamy najwyższy w UE przyrost długu i największe w naszej historii potrzeby pożyczkowe. 1/3 wydatków będzie pożyczona, deficyt to 50 proc. dochodów. To katastrofa finansowa” – dodał Mentzen.

W trakcie głosowania Sejm wnioski PiS i Konfederacji odrzucił. Przeciwko odrzuceniu projektu budżetu na 2026 r. było 234 posłów, za było 202 posłów, a wstrzymało się 5. Tak samo posłowie głosowali w przypadku projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2026.

Tym samym oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisjach sejmowych.

Parlament ma cztery miesiące na zakończenie prac nad budżetem

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań zwiększających elastyczność budżetu. Z uzasadnienia wynika, że chodzi o „możliwość szybkiego i efektywnego przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych czy ewentualnych epidemii” oraz że dotyczy to także zdarzeń, „które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu państwa, związanym z sytuacją geopolityczną”. Projekt przewiduje specjalny mechanizm tworzenia rezerwy celowej oraz sposób pozyskiwania pieniędzy na ten cel dzięki blokadzie wolnych środków budżetowych.

Projekt zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.

PAP

