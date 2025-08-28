Jest projekt budżetu 2026: długi w roli głównej

Rząd przyjął wstępną wersję budżetu na rok 2026 ze wzrostem PKB założonym na poziomie 3,5 proc. (wobec 3,4 proc. oczekiwanych w br.) oraz średnioroczną inflacją w wysokości 3 proc., poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

„Rząd przyjął wstępną wersję budżetu na rok 2026. Ten budżet trafi jutro do Rady Dialogu Społecznego. […] W przyjętym przez nas w ustawie budżetowej na rok 2026 w scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc.” - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

W tym roku rząd oczekuje wzrostu dynamiki PKB o 3,4 proc.. Polska to w tej chwili najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka, podkreślił minister.

„Z kolei inflacja - ta inflacja CPI - w przyszłym roku średniorocznie będzie na poziomie 3 proc. Przy prognozowanym przez nas wzroście wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza to, że kolejny raz realna wartość wynagrodzeń Polaków wyraźnie wzrośnie” - dodał minister.

»» O projekcie budżetu na 2026 czytaj tutaj:

Jak powstaje budżet państwa?

Morawiecki o finansach państwa: łączenie ognia z wodą

Budżet 2026 będzie testem odwagi politycznej

Deficyt budżetu państwa na rok 2026 wyniesie 271,7 mld zł

„Deficyt budżetu państwa na rok 2026 wyniesie 271,7 mld zł, co stanowi 6,5 proc. PKB - czyli w miliardach złotych mniej niż zaplanowano na rok 2025” - powiedział Domański podczas konferencji.

W projekcie przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 647 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 918,9 mld zł, dodał minister.

„Deficyt sektora finansów według metodologii unijnej na poziomie ok. 6,5 proc. [PKB]” - podkreślił.

W budżecie państwa na 2025 r. limit wydatków ustalono na kwotę 921,62 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 632,85 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalono na kwotę nie większą niż 288,77 mld zł.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 6,9 proc. PKB w 2025 r., poinformował Domański.

„Obecnie prognozujemy deficyt sektora general government w 2025 roku na poziomie 6,9 proc. PKB” - powiedział Domański.

„Potrzeby pożyczkowe netto w 2026 r. wyniosą 422 mld zł” – ujawniła podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Komentatorzy: unijny wskaźnik długu grubo ponad 60 proc.

Panie ministrze Domański lepiej nie iść taką drogą: Dług publiczny wg metodologii UE ponad 66 proc. PKB, czyli PDP konstytucyjny około 55 proc PKB, deficyt sektora 6,5 proc. PKB w 2026 r - napisał na X były wiceminister finansów i były prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Grubo… Dług publiczny wg metodologii UE ponad 66 proc. PKB, deficyt sektora 6,5 proc. PKB w 2026 r. - poinformował Andrzej Domański – podkreśla Bartek Godusławski z Business Insider Polska.

Wskaźnik długu wg metodologii unijnej wzrośnie w przyszłym roku do 66,8 proc. PKB. Ładnie. To chyba najmniej oczekiwana liczba – komentuje na X Ignacy Morawski, z „Pulsu Biznesu”.

Premier Donald Tusk zapowiedział przed posiedzeniem, że deficyt w projekcie budżetu na 2026 r. będzie wysoki, „za wysoki, by być szczęśliwym”, ale obejmuje on m.in. 200 mld zł wydatków na obronność.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc.. Zgodnie z propozycją, płace w „budżetówce” mają wzrosnąć w 2026 roku o 3 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) - 4,9 proc.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile będzie kosztować polski atom?

Niemcy wypłacą Polakom miliony złotych odszkodowań!

Nagłe odwołania w zarządzie Orlenu

»»Aktualne wiadomości gospodarcze z branży rolniczej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!