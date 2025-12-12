Czesi wysadzili w powietrze rozkład jazdy PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują możliwość podjęcia kroków prawnych w związku rezygnacją RegioJet z części wcześniej zamówionych tras - poinformowało biuro prasowe spółki w piątek. Dodało, że o sprawie poinformowano Urząd Transportu Kolejowego. W czwartek czeski przewoźnik RegioJet poinformował, że zacznie działalność w Polsce 14 grudnia z mniejszą liczbą kursów, niż pierwotnie zapowiadał.

RegioJet zacznie 14 grudnia z mniejszą liczbą kursów, niż pierwotnie zapowiadał. Zamiast sześciu par pociągów na trasach Kraków–Warszawa będą trzy połączenia dziennie, a kolejne zostaną uruchomione stopniowo w najbliższych tygodniach - poinformował przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

RegioJet ogranicza też skalę startu swoich połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Spółka zapowiadała pod koniec listopada kursowanie trzech par pociągów dziennie na tej trasie, tymczasem w czwartek podała, że spośród pociągów na trasie Kraków–Warszawa jeden zostanie przedłużony do Gdyni.

Jak podał czeski przewoźnik, zapowiedziane wcześniej połączenia, które nie zostaną uruchomione wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy na kolei, czyli od 14 grudnia, będą uruchamiane „stopniowo w najbliższych tygodniach”.

„RegioJet jest w Polsce nadal w fazie próbnej i nie wszystko udaje nam się realizować zgodnie z planem i tak szybko, jak byśmy chcieli. Postanowiliśmy nie ryzykować i zapobiec ewentualnym problemom w ruchu. Start żółtych pociągów rozłożyliśmy zatem na dłuższy okres” - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, właściciel RegioJet, Radim Jančura.

PKP PLK: nieodpowiedzialne postępowanie przewoźnika

Biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przekazało w komunikacie prasowym, że spółka dowiedziała się o zamianach w rozkładzie 11 grudnia po południu.

„Informacja wpłynęła do nas zaledwie trzy dni przed wdrożeniem rozkładu. Tak nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika z uzgodnionych kursów powoduje poważne zakłócenia w przygotowanym rozkładzie jazdy i generuje istotne utrudnienia dla pasażerów. Wymusza również na nas pilne, dodatkowe zaangażowanie zespołów w przebudowę rozkładu jazdy, tak aby umożliwić innym przewoźnikom wprowadzenie kursów w miejscach niewykorzystanych przez RegioJet” - podało PKP PLK.

Spółka dodała, że o sprawie został poinformowany Urząd Transportu Kolejowego. „Analizujemy także możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z nieodpowiedzialnym postępowaniem przewoźnika” - przekazano.

Równocześnie PKP PLK przygotowuje zmiany w regulacjach, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości, w szczególności blokowaniu przepustowości na liniach o ograniczeniach eksploatacyjnych wynikających z realizowanych inwestycji.

To nie pierwsze opóźnienie z wprowadzaniem pociągów RegioJet w Polsce

To nie pierwsze opóźnienie z wprowadzaniem pociągów RegioJet w Polsce. Pod koniec listopada przewoźnik po zapowiedziach nowych połączeń, poinformował że debiut relacji Warszawa–Poznań przesunięty został na 1 lutego 2026 r. Tymczasem jeszcze we wrześniu spółka zapowiadała sześć par połączeń na tej trasie w nowym rocznym rozkładzie jazdy.

RegioJet jest kolejnym czeskim przewoźnikiem wzmacniającym swoją obecność na polskim rynku. W sierpniu Leo Express zapowiedział, że od 1 marca 2026 r. przedłuży trasę Praga–Kraków do Warszawy, obsługując ją dwa razy dziennie.

Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się w atmosferze sporu z PKP Intercity. Na początku listopada czeski portal branżowy Z dopravy opublikował oświadczenie spółki zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.

RegioJet zarzuca polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP m.in. utrudnianie finalizacji zakupu obiektu za ponad 55 mln zł, odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach jazdy względem połączeń PKP Intercity. Spółka twierdzi także, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika.

PKP Intercity w odpowiedzi podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi.

PAP, materiały prasowe, Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostatnie kilogramy do celu. Polska blisko złotego rekordu

Unijna rewolucja w budownictwie to droga do biedy

Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych

»»Co nowego w rolnictwie – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24