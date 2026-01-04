Wojna na torach: PKP Intercity przejął połączenia RegioJet

Od poniedziałku, 5 stycznia, PKP Intercity uruchomi trzy dodatkowe połączenia dziennie między Warszawą a Krakowem. Będą one obsługiwane przez pociągi Pendolino - poinformował w niedzielę przewoźnik.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnimy pasażerom możliwość podróży na trasie pomiędzy Warszawą a Krakowem, w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika. Przed nami ferie zimowe dla uczniów czy przerwa międzysemestralna dla studentów, co wpłynie na większe zainteresowanie przejazdami” – poinformował, cytowany w komunikacie, prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji połączenie o 14:51 z Krakowa, skład dojedzie do Warszawy o 17:24. Kolejne dwa połączenia pojawią się między Warszawą a Krakowem. Pociągi odjadą ze stolicy o 15:40 i 19:40, dojadą do Krakowa odpowiednio o 18:28 i 22:14.

„Co więcej, poranne połączenie EIP z Krakowa o godzinie 6:51 do stolicy będzie kursować w podwójnym zestawieniu ED250. Dzięki temu porannym składem będzie podróżowało dwa razy więcej pasażerów, czyli ponad 800 osób. Długość takiego pociągu wynosi prawie 400 metrów” - przekazali przedstawiciele przewoźnika.

Jak poinformowali przedstawiciele PKP Intercity, sprzedaż biletów na nowe połączenia już ruszyła.

»» O nowym rozkładzie jazdy PKP czytaj tutaj:

Nowy rozkład jazdy na kolei. Dużo nowości!

Czesi zostawili trzy zaplanowane połączenia

Od połowy grudnia czeski przewoźnik kolejowy RegioJet realizuje regularne kursy między Krakowem, Warszawą i Gdynią. Jednak zamiast deklarowanych sześciu par pociągów między Krakowem i Warszawa uruchomili tylko trzy połączenia dziennie, a tylko jedno z nich przedłużono do Gdyni. Pociągi pojadą też na trasie Warszawa–Ostrawa–Praga.

»» O sporze na temat obecności RegioJet na polskich torach czytaj tutaj:

Czeski wjazd na polskie tory

Czesi wysadzili w powietrze rozkład jazdy PKP

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uwaga, piece kaflowe i „kozy” są już nielegalne!

Upadek Maduro uruchomi efekt domina w… Europie?

9 stycznia w stolicy wielki protest przeciw Mercosur