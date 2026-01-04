Wojna na torach: PKP Intercity przejął połączenia RegioJet
Od poniedziałku, 5 stycznia, PKP Intercity uruchomi trzy dodatkowe połączenia dziennie między Warszawą a Krakowem. Będą one obsługiwane przez pociągi Pendolino - poinformował w niedzielę przewoźnik.
„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnimy pasażerom możliwość podróży na trasie pomiędzy Warszawą a Krakowem, w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika. Przed nami ferie zimowe dla uczniów czy przerwa międzysemestralna dla studentów, co wpłynie na większe zainteresowanie przejazdami” – poinformował, cytowany w komunikacie, prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
Pasażerowie będą mieli do dyspozycji połączenie o 14:51 z Krakowa, skład dojedzie do Warszawy o 17:24. Kolejne dwa połączenia pojawią się między Warszawą a Krakowem. Pociągi odjadą ze stolicy o 15:40 i 19:40, dojadą do Krakowa odpowiednio o 18:28 i 22:14.
„Co więcej, poranne połączenie EIP z Krakowa o godzinie 6:51 do stolicy będzie kursować w podwójnym zestawieniu ED250. Dzięki temu porannym składem będzie podróżowało dwa razy więcej pasażerów, czyli ponad 800 osób. Długość takiego pociągu wynosi prawie 400 metrów” - przekazali przedstawiciele przewoźnika.
Jak poinformowali przedstawiciele PKP Intercity, sprzedaż biletów na nowe połączenia już ruszyła.
Czesi zostawili trzy zaplanowane połączenia
Od połowy grudnia czeski przewoźnik kolejowy RegioJet realizuje regularne kursy między Krakowem, Warszawą i Gdynią. Jednak zamiast deklarowanych sześciu par pociągów między Krakowem i Warszawa uruchomili tylko trzy połączenia dziennie, a tylko jedno z nich przedłużono do Gdyni. Pociągi pojadą też na trasie Warszawa–Ostrawa–Praga.
PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.
PAP, sek
