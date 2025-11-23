Czy zdrożeją bilety kolejowe? PKP Intercity wyjaśnia

PKP Intercity nie planuje wprowadzenia podwyżki cen biletów wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy - poinformowało PAP biuro prasowe przewoźnika. Nowy rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 grudnia.

Spółka podkreśla, że decyzje cenowe poprzedzają szczegółowe analizy rynku, frekwencji i zachowań pasażerów.

„Obecnie spółka nie przewiduje podwyżek cen biletów wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2025/2026. O wszelkich zmianach w ofertach lub cenach będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem” - przekazało biuro prasowe PKP Intercity.

Przewoźnik wskazał, że stale analizuje sytuację rynkową i wyniki sprzedaży. Pod uwagę brane są m.in.: segmentacja pasażerów, obłożenie na poszczególnych trasach, sezonowość, czasy przejazdu, komfort podróży, a także warunki konkurencyjne i zakres prowadzonych prac modernizacyjnych na liniach kolejowych. Analizowane są również podaż miejsc oraz zmieniająca się frekwencja w konkretnych pociągach.

Jak podkreśla spółka, jej rolą jest oferowanie „właściwego produktu we właściwym czasie i w odpowiedniej cenie”.

Były podejścia do podwyżki taryf w 2023 i 2024 roku

Ostatnio PKP Intercity usiłowało wprowadzić podwyżki cen biletów w styczniu 2023 roku. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły wtedy średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

Spółka jednak wycofała się ze swojej decyzji na początku lutego 2023 roku. PKP Intercity wyjaśniło wtedy, że powrót do poprzednich cen jest możliwy w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract). Ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informował wtedy, że w 2023 roku PKP Intercity w ramach umowy PSC otrzyma 1 mld 290 mln zł i dodatkowo 575 mln zł z budżetu.

W roku 2024 PKP Intercity również nie podniosło cen biletów, po tym jak w listopadzie roku 2023 rząd zdecydował o zwiększeniu o 6,5 mld zł rekompensaty dla przewoźnika w latach 2024–2030 za realizację międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach umowy PSC. W roku 2024 była to kwota 603 mln zł.

Umowa resortu infrastruktury z przewoźnikiem

Pod koniec grudnia 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury podpisało z PKP Intercity umowę ramową na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Wartość umowy wyniosła 21 mld 91 mln 224 tys. zł.

Przedmiotem tej umowy (PSC), jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021–2030. Celem umowy jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banki pod pręgierzem. Nie chodzi o finanse, ale o prezydenta

Do kogo należą prawa do słynnego logo? Jest wyrok

Kosiniak-Kamysz krytykuje GDDKiA za warianty drogi S7

»»Prof. Konrad Raczkowski: Szykują się drogie święta – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24