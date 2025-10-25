Tej nocy pociągi staną na godzinę

W nocy z soboty na niedzielę z powodu przejścia na czas zimowy 22 pociągi przewożące pasażerów zatrzymają się na godzinę na wybranych stacjach. Postój ma na celu utrzymanie zgodności kursu z rozkładem jazdy.

Zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w nocy z 25 na 26 października - o godz. 3.00 wskazówki zegarów zostaną cofnięte na godz. 2.00.

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w okolicach godz. 3.00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż. Godziny przyjazdu do stacji docelowych pozostaną bez zmian. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 26 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem.

W momencie zmiany czasu, na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych będą kursowały 22 pociągi przewożące pasażerów. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 1 LEO Expres., 2 składy Kolei Mazowieckich, 3 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 1 Polregio.

Jakie pociągi obejmie korekta?

Według PKP Intercity nocna zmiana czasu na zimowy będzie miała bezpośrednie przełożenie na następujące pociągi: IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n. (postój na stacji Poznań Gł. od 2.50 czasu letniego, odjazd o 2.55 czasu zimowego); IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł. (postój na stacji Inowrocław od 2.40 czasu letniego, odjazd o 2.41 czasu zimowego); IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna (postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2.42 czasu letniego, odjazd o 2.43 czasu zimowego); IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia (postój na stacji Pabianice od 2.52 czasu letniego, odjazd o 2.54 czasu zimowego); TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł. (postój na stacji Częstochowa od 1.52 czasu letniego, odjazd o 2.04 czasu zimowego); TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane (postój na stacji Częstochowa od 1.44 czasu letniego, odjazd o 2.18 czasu zimowego).

Ponadto na godzinę zatrzymają się pociągi: IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg (postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego); IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł. (postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego); IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł. (postój na stacji Opole Gł. od 2.11 czasu letniego, odjazd o 2.13 czasu zimowego); IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście (postój na stacji Wrocław Gł. od 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.40 czasu zimowego); IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście (postój na stacji Opalenica od 2.37 czasu letniego, odjazd o 2.38 czasu zimowego); IC 81170 Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch. (postój na stacji Nowy Tomyśl od 2.28 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego); IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł. (postój na stacji Szczecin Gł. od 2.54 czasu letniego, odjazd o 3.00 czasu zimowego).

