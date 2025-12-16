Zamiast autobusu – kolejka linowa

Władze Paryża uznały, że dobrym sposobem na rozładowanie korków w mieście będzie … kolejka linowa. I mogą pochwalić się, że ma najdłuższą trasę w Europie – 4,5 km. Jak informują francuskie media codziennie z kolejki będzie mogło korzystać 11 tysięcy pasażerów, a podróż skraca się do zaledwie 18 minut, podczas gdy jazda autobusem zajęłaby 40 minut. W każdym ze 105 wagonów jest 10 miejsc siedzących. Kolejka łączy przedmieścia ze stacja metra.

Całe przedsięwzięcie kosztowało 138 mln euro i był to główny argument za realizacją. Jak wyjaśnił (cytowany przez portal France24) Grégoire de Lasteyrie, wiceprzewodniczący rady regionalnej Île-de-France, „podziemne metro nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, ponieważ nie dałoby się sfinansować budżetu w wysokości ponad miliarda euro”. Dla porównania – władze Warszawy szykują się do budowy czwartej linii metra, zapowiadając iż będzie najdłuższa i najnowocześniejsza, a wagony będą jeździć bez maszynistów, a kosztować będzie przynajmniej kilka miliardów złotych.

Agnieszka Łakoma