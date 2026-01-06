Nieujawniony inwestor chce przejąć In Post!

InPost otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki - podała spółka notowana na giełdzie w Amsterdamie. Powołany został specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej i zarządu InPostu, który ma przeanalizować wszystkie aspekty potencjalnej transakcji. InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie

Akcje InPostu na giełdzie w Amsterdamie rosły na początku wtorkowej sesji ponad 16 proc., do 13,50 euro, po otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia akcji.

InPost zapewnia, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnej transakcji uwzględnione zostaną interesy spółki oraz wszystkich jej interesariuszy.

„Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji” - napisano w komunikacie.

InPost nie podał informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Przekazał, że dalsze informacje będą publikowane „jeśli i kiedy będzie to stosowne”.

InPost poinformował, że ogłoszenie o potencjalnym nabywcy jej akcji ma związek z ostatnim zachowaniem się kursu akcji i wzrostem wolumenu obrotu. W ciągu kilku ostatnich sesji akcje spółki wzrosły z 10,30 euro do 11,59 euro, czyli ponad 12 proc.

Wolumen obrotu na sesji w poniedziałek podskoczył do ponad 560 tys. akcji.

»» Komentarz analityka o potencjalnej transakcji przejęcia InPost czytaj tutaj:

Polski lider logistyki na sprzedaż? Czekanie na konkret

Akcjonariat InPost

Głównymi akcjonariuszami InPostu są: PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).

Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

Biznes Grupy InPost

InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.

Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 tys. punktami out-of-home, w tym niemal 57 tys. urządzeń Paczkomat i ponad 33 tys. punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment (kompleksowa obsługa obejmująca m.in. magazynowanie, pakowanie oraz wysyłkę produktów do klientów).

W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. r/r.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dekalog Narodowego Przetrwania – by Polska nie wymarła!

Dostaniesz pieniądze, ale podaj… dane wrażliwe!

Jak się rozjechały drogi Polski i Wenezueli

»»Rosną opłaty za polskie drogi! Koniec bardzo długiego weekendu – oglądaj „Piatkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24