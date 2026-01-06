Przyparci do muru. "Zakład wydobył niecały 1 proc. produkcji Chin"

Stany Zjednoczone szukają sposobu, aby wyzwolić się z uzależnienia surowcowego od Chin. Chodzi przede wszystkim o metale ziem rzadkich, z których powstaje dziś niemal wszystko – od smartfonów i samochodów po pociski rakietowe.

Amerykanie osiągnęli niezależność energetyczną dopiero w początkach XXI w., gdy opracowano nową technologię produkcji ropy naftowej. Dzięki szczelinowaniu wyprzedzili gigantów naftowych, takich jak Rosja i Arabia Saudyjska, stając się największym producentem ropy na świecie. Dziś Biały Dom dąży do realizacji podobnego marzenia – tym razem z pierwiastkami ziem rzadkich. Jednak w przeciwieństwie do ropy i gazu jest niezwykle mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie Stany Zjednoczone opracowały innowacje, dzięki którym byłyby w stanie przezwyciężyć głęboki deficyt surowcowy – pisze agencja Bloomberg.

Metale ziem rzadkich tworzy rodzina 17 pierwiastków. 70 proc. wydobycia oraz 90 proc. ich rafinacji przypada na Chiny, co daje im niemal całkowitą kontrolę nad tymi strategicznymi minerałami

Konrad Kołodziejski, publicysta tygodnika „Sieci”

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: Przyparci do muru. „Ich zakład wyprodukował 1 tys. t materiałów, ale to tylko niecały 1 proc. produkcji Chin”