Mój Prąd 6.0 będzie działać dłużej

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o dotacje w szóstej edycji programu Mój Prąd 6.0. o ponad dwa miesiące, do 31 października br. lub do wyczerpania środków, podał Fundusz. Budżet naboru wynosi 1,8 mld zł, z tego dotychczas złożone wnioski wyczerpują około 82 proc.

„Program Mój Prąd 6.0 ruszył na początku września ubiegłego roku. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r., a budżet wynosił 400 mln zł, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie naborem NFOŚiGW zwiększył jego budżet już dwa razy łącznie o 1,4 mld zł i wydłużył termin składania wniosków. Decyzja o kolejnym przedłużeniu naboru do końca października ma na celu umożliwienie większej liczbie prosumentów skorzystania z programu” - czytamy w komunikacie.

Łącznie na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła można otrzymać maksymalnie 28 tys. zł - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przypomniano.

Magazyny energii najpopularniejsze

W trwającym naborze wpłynęło już ponad 104 tys. wniosków na ponad 1,53 mld zł. Ponad 58 tys. z tych wniosków na ponad 828 mln zł dotyczy magazynów energii elektrycznej.

W ramach programu Mój Prąd można otrzymać:

• - dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV):

do 7 tys. zł - jeśli inwestycja obejmuje również magazyn energii i/lub magazyn ciepła,

do 6 tys. zł - jeśli inwestycja nie obejmuje magazynów (tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do dnia 31.07.2024 r.).

• dofinansowanie do magazynów energii:

magazyn energii cieplnej (minimalna pojemność: 20 dm³): do 5 tys. zł,

magazyn energii elektrycznej (minimalna pojemność: 2 kWh): do 16 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r., konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Szósty nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd, finansowany jest w ramach „Projektu Grantowego pn. Program priorytetowy ‘Mój Prąd’ w ramach działania 2.2 Rozwój OZE priorytet II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celu szczegółowego: 2.2 Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

