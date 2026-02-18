Złoto ważnym składnikiem rezerw walutowych NBP

NBP był w 2025 roku światowym liderem pod względem wartości i dynamiki zakupów złota. Polski bank centralny odniósł wielki sukces pomnażając kilkukrotnie wartość swych rezerw walutowych trzymanych w złocie. Dużą zasługę w tym zakresie ma obecny prezes NBP, prof. Adam Glapiński, który objął swą funkcję w czerwcu 2016 roku.

NBP stale zwiększa udział złota w swych rezerwach walutowych

NBP w ostatnich 10 latach znacznie zwiększył zasoby złota w swych rezerwach walutowych. Warto zauważyć, iż cena tegoż kruszcu na rynku finansowym jeszcze na początku 2016 roku nie przekraczała 1 500 dolarów amerykańskich za uncję. Obecnie cena złota za uncję przekracza 5 000 dolarów amerykańskich. Zatem NBP odniósł duży sukces pomnażając kilkukrotnie wartość swych rezerw walutowych trzymanych w złocie. Dużą zasługę w tym zakresie ma obecny prezes NBP, prof. Adam Glapiński, który objął swą funkcję w czerwcu 2016 roku.

Wahania cen złota w latach 2016-2026

Cena złota jak wspomniano w 2016 roku utrzymywała się poniżej poziomu 1 500 dolarów amerykańskich za uncję. Właściwie przez kolejne lata (2017-2018) mieliśmy do czynienia z trendem bocznym. Dopiero od mniej więcej połowy 2019 roku przyśpieszył wyraźnie trend wzrostowy. Cena złota podczas covidu dotarła w pobliże poziomu 2 000 dolarów za uncję. Przez następne lata (2020-2022) znowu mieliśmy trend boczny. Cena złota wybiła wyraźnie powyżej poziomu 2000 dolarów za uncję pod koniec 2023 roku. Natomiast od początku 2024 roku aż do chwili obecnej (początek lutego 2026 roku) mamy do czynienia z bardzo silnym trendem wzrostowym.

Podwody wzrostu cen złota

Bardzo ważnym uczestnikiem na rynku złota są banki centralne. To te instytucje w latach 2024-2026 w bardzo poważnym stopniu zwiększyły wartość swych aktywów poprzez skup złota. Jednym z powodów takich działań banków centralnych jest niezależność cen kruszcu od polityki pieniężnej i ryzyka kredytowego. Innym równie ważnym powodem zdaniem Marty Bassari-Prusik, dyrektor Mennicy Polskiej jest dążenie do dywersyfikacji aktywów w celu zmniejszania udziału dolara i innych walut w rezerwach.

Warto zauważyć, iż osłabienie dolara amerykańskiego do innych walut powoduje, iż wiele banków centralnych woli sprzedawać aktywa dolarowe (np. obligacje skarbowe USA) i zamieniać je na aktywa w złocie. Udział dolara w globalnych rezerwach walutowych już pod koniec 2024 roku spadł z 70 proc. do 57,8 proc.. W ostatnich dwóch latach udział dolara w rezerwach w dalszym ciągu się pomniejsza. Ponadto popyt na złoto silnie rośnie z powodu dalszych napięć gospodarczych i dynamicznych zmian geopolitycznych między różnymi krajami.

NBP nadal zamierza skupować złoto

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński na konferencji z 15 stycznia 2026 roku tuż po posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej zapowiedział, iż zwróci się z wnioskiem do zarządu NBP o przyjęcie uchwały o zwiększenie zasobów naszego złota do 700 ton. Aktualnie NBP posiada już ponad 500 ton złota w swych rezerwach. Ich wartość to 76,5 mld dolarów amerykańskich (czyli 276 mld złotych).

NBP był w 2025 roku światowym liderem pod względem wartości i dynamiki zakupów złota. Jeszcze w 2024 roku złoto stanowiło ok. 16,86 proc. rezerw walutowych naszego kraju, by na koniec grudnia 2025 roku osiągnąć poziom 28,22 proc. Na koniec 2025 roku NBP posiadał 550 ton złota. Warto też wiedzieć, iż tylko część naszych zasobów złota przebywa w naszym kraju (ok. 20 proc.). Większość tych zasobów ponad 60 proc. jest utrzymywana poza granicami Polski, w dwóch krajach (USA i Wlk. Brytanii). Co ciekawe taka praktyka jest stosowana przez inne banki centralne na świecie. Choć wiele banków centralnych w obecnych napiętych geopolitycznie czasach stara się ściągać swe zasoby złota z zagranicy do kraju ( jak np. banki centralne Indii czy Nigerii).

Ranking banków centralnych z największymi rezerwami złota

Na koniec grudnia 2025 roku według danych Światowego Komitetu Złota (World Gold Council) Polska jest w pierwszej dwunastce krajów posiadających największe zasoby złota w rezerwach walutowych (550 ton). Najwięcej złota posiadają USA (8 133 tony), Niemcy (3 350 ton), Włochy ( 2 452 tony), Francja (2 437 tony) oraz Rosja ( 2 327 ton). Co ciekawe Chiny są dopiero na szóstym miejscu (ponad 2 000) ton. Na kolejnych miejscach kraje takie jak Szwajcaria czy Indie utrzymują już znacznie niższe zasoby złota w swych rezerwach walutowych (poniżej 2 000 ton złota).

Warto też pamiętać, iż wiele krajów dalekowschodnich (jak np. Chiny, Korea Pd czy Tajwan) ukrywa faktyczne zasoby złota.

Prof. UEP, dr hab. Eryk Łon, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

