Wall Street doczekała się solidnego raportu Nvidii

Środowy handel na zachodnioeuropejskich parkietach przebiegał w wyśmienitych nastrojach, co przełożyło się na umacnianie indeksów. Największym wygranym okazał się hiszpański IBEX, który, przebiegając pod znakiem utrzymującego się trendu wzrostowego, finalnie umocnił się o 1,49 proc. Siła kupujących uwidoczniła się w Londynie – FTSE 100 kończy dzień na plusie, silniejszy o 1,18 proc.. Na nowe szczyty wdrapał się włoski FTSE MiB, który po zwyżce w końcówce notowań ostatecznie zyskał 1,11 proc. Przewaga popytu widoczna była również na niemieckim DAX-ie oraz francuskim CAC 40, które umocniły się odpowiednio o 0,76 proc. i 0,47 proc. W końcowej fazie notowań pesymizm pojawił się w Szwajcarii, przez co SMI zamknął się pod kreską, tracąc 0,14 proc.

Krajowi inwestorzy uwierzyli w siłę polskich blue chipów, które wdrapały się na poziomy niewidziane od 2008 roku. WIG20, po sesji z utrzymującym się trendem wzrostowym, umocnił się o 1,74 proc. Komponentami nadającymi kierunek były m.in. KGHM (+6,24 proc.), CD Projekt (+3,75 proc.) oraz Budimex (+2,71 proc.). Silnie zachowywał się również sektor bankowy – indeks WIG-Banki podczas środowego handlu umocnił się o 1,60 proc. Indeks szerokiego rynku WIG, po sesji o podobnym przebiegu, zyskał 1,47 proc.. Dobre stopy zwrotu obserwowaliśmy także na drugiej i trzeciej linii krajowych spółek. mWIG40, ciągnięty w górę przez Wirtualną Polskę (+6,91 proc.), Cyber_Folks (+3,08 proc.) oraz GPW (+2,94 proc.), umocnił się o 0,83 proc., a indeks najmniejszych spółek sWIG80 o 0,50 proc..

Wydarzeniem, na które z niecierpliwieniem wyczekiwała Wall Street, był raport wynikowy Nvidii, opublikowany po zamknięciu notowań. Zgodnie z oczekiwaniami raport giganta okazał się dobry – pierwszą reakcją było około 3 proc. umocnienie kursu. Kluczowym elementem, na który rynek zareagował w pierwszej kolejności, była podwyższona prognoza przychodów na kolejny kwartał, wyraźnie przekraczająca oczekiwania (ponad 78 mld USD wobec oczekiwanych 73 mld USD). Spółka poinformowała o skorygowanym zysku w wysokości 1,62 USD na akcję przy przychodach rosnących o 73 proc. rok do roku, do poziomu 68,13 mld USD. Przychody z segmentu centrów danych znacząco przekroczyły oczekiwania, osiągając 62,13 mld USD wobec prognozowanych 60,36 mld USD. Przychody z sektora motoryzacyjnego wyniosły 604 mln USD, natomiast segment profesjonalnej wizualizacji wzrósł o 74 proc. rok do roku, do 1,3 mld USD. Odczyty te finalnie nie przełożyły się na silniejsze umocnienie kursu w handlu posesyjnym, jednak naszym zdaniem nie powinny być interpretowane negatywnie. Indeks szerokiego rynku S&P 500 umocnił się o 0,81 proc., a technologiczny Nasdaq o 1,41 proc. Optymizm widoczny był również na pozostałych amerykańskich indeksach – Dow Jones zyskał 0,63 proc., a Russell 2000 0,41 proc.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi mieszany obraz. Na godzinę przed otwarciem handlu w Europie najmocniej umacnia się południowokoreański KOSPI, który rośnie o 3,67 proc. Apetyt na ryzyko widoczny jest w Japonii – TOPIX zyskuje 0,97 proc., a Nikkei 0,30 proc. Presja podaży widoczna jest natomiast w Chinach – Shanghai Composite osłabia się o 0,08 proc., a Hang Seng o 0,82 proc. Spadki obserwujemy również w Indiach, gdzie Nifty przecenia się o 0,21 proc., a Sensex o 0,12 proc. Rynek terminowy na europejskie i amerykańskie indeksy mieni się czerwienią, co może wskazywać na słabsze otwarcie rynku kasowego.

