Szef BBN: SAFE to kredyt. Nie wiemy na jakich warunkach

Analizujemy dalej sprawę programu SAFE, chcielibyśmy jeszcze przedyskutować te kwestie z przedstawicielami rządu - podkreślił w niedzielę szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Chcielibyśmy, mając czas kilku tygodni, pogłębić rozmowy dotyczące umowy kredytowej – dodał.

Sejm zaakceptował w piątek cztery senackie poprawki do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na dozbrojenie SAFE. Poprawki przewidują m.in. spłatę pożyczek spoza budżetu MON i ochronę antykorupcyjną projektu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeszcze tego dnia podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta. Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. Polska jest największym beneficjentem tego unijnego programu - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Cenckiewicz: prezydent się zastanawia, czy podpisać ustawę

O to jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy o SAFE Cenckiewicz był pytany w niedzielę w Polsat News w programie „Śniadanie Rymanowskiego” .

Pan prezydent nie podjął decyzji, pewnie się zastanawia. My też analizujemy dalej tę sprawę. Chcielibyśmy przedyskutować te kwestie dalej z przedstawicielami rządu. Przypomnę, że umowa kredytowa nadal jest nieznana. Nie wiem jak wyglądają negocjacje na temat samego sposobu zaciągnięcia tej pożyczki, tego kredytu. To wszystko jest w toku. Ważne są też kwestie ekonomiczne” - zaznaczył szef BBN.

Dodał też, że wcześniej był prowadzony dialog w tej sprawie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, w których uczestniczył on i szef KPRP Zbigniew Bogucki, oraz rządu, głównie z pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.

Chcielibyśmy, mając ten czas kilku tygodni, pogłębić rozmowy dotyczące samej umowy kredytowej - podkreślił Cenckiewicz. Jak dodał, w tej sprawie prowadzone są konsultacje np. z ekonomistami.

Musimy się zastanowić, jak nawet po SAFE, finansować siły zbrojne, żeby zrealizować ten projekt modernizacji, o którym mówi Sztab Generalny WP, do roku 2039 – podkreślił.

Polityczny spór wokół SAFE

Sprawa SAFE stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem sporu politycznego między rządem i opozycją. Rządzący podkreślali, że niskooprocentowane pożyczki z odroczoną spłatą to niespotykana szansa zarówno na modernizację polskiego wojska, jak i rozbudowę polskiego przemysłu obronnego. Jako dużą szansę dla Wojska Polskiego SAFE postrzegają także generałowie, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel.

Opozycja - w tym PiS i Konfederacja - natomiast zgłaszała wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim deklaracji rządu, który twierdzi, że 89 proc. środków z SAFE zostanie wydanych w Polsce. Opozycja również twierdzi, że w programie jest zaszyty jakiś mechanizm warunkowości, który pozwoli KE ingerować w polską politykę obronną. Wśród zagrożeń opozycja wymieniała także m.in. możliwy spadek zamówień obronnych składanych u pozaeuropejskich partnerów, czyli przede wszystkim w USA i Korei Południowej.

Konieczność wyjaśnienia tych wątpliwości przed ewentualnym podpisaniem ustawy komunikował w ostatnich tygodniach także prezydent RP Karol Nawrocki - program SAFE m.in. stał się jednym z kluczowych tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 11 lutego, oraz środowej odprawy kadry dowódczej.

