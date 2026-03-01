Co z ropą? Napięcie wokół cieśniny Ormuz szybko rośnie

Liczne tankowce gromadzą się zarówno u wejścia do cieśniny Ormuz, jak i u wyjścia z niej - podał Bloomberg w niedzielę. Po atakach USA i Izraela irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim.

Odcinek tego szlaku wodnego pozostaje otwarty i pokonywały go niektóre statki handlowe, w tym kilkanaście służących do transportu paliwa, właściciele tankowców stali się ostrożni - podkreśliła agencja. Jej rozmówcy uznali ostrzeżenie Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) za de facto zamknięcie cieśniny.

Przez to miejsce idzie jedna trzecia światowego transportu ropy

Ormuz uważana jest za punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. Przez cieśninę codziennie przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Według danych firmy konsultingowej Kpler w 2025 roku przez cieśninę przepływało ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, w tym około trzech czwartych trafiało do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, pozyskują z cieśniny połowę importowanej ropy - poinformował w sobotę portal CNBC.

Nie alternatywy dla transportu ropy przez Ormuz

Tylko niewielką część ropy przepływającej przez Ormuz można by przekierować. Arabia Saudyjska dysponuje rurociągiem, który biegnie przez kraj od wschodu na zachód, do wybrzeża Morza Czerwonego. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają rurociąg, który kończy się w Zatoce Omańskiej, omijając Ormuz. Jednak zdaniem analityków łączna dzienna przepustowość tych połączeń wynosi zaledwie 16-17 proc. średniej przepustowości Cieśniny.

»» O innych prognozach dla rynku ropy po ataku na Iran czytaj tutaj:

Próba ataku na tankowiec w cieśninie Ormuz

Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?

Ropa podrożeje o 100 proc.? To możliwy wariant

W górę ropa, w górę dolar, w górę złoto

Ceny ropy przed poniedziałkowym startem giełd już wzrosły o 12 proc.

Ceny ropy wzrosły w weekend po rozpoczęciu nalotów sił USA i Izraela na Iran. W porównaniu z piątkowym wieczorem ceny na światowych giełdach wzrosły (w zależności od gatunku surowca) nawet o 12 proc. - przekazał Bloomberg.

Blokada dotyczy także transportu gazu z Kataru

Co najmniej trzy tankowce z gazem płynące do lub z Kataru wstrzymały rejsy. Katar jest drugim co do wielkości eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie; w zeszłym roku z tego kraju pochodziło 20 proc. światowych dostaw. Wszystkie musiały przejść przez cieśninę, aby dotrzeć do odbiorców w Azji i Europie.

Cytowany przez CNBC Bob McNally, były doradca Białego Domu ds. energii, ocenił, że w przypadku faktycznego długotrwałego zamknięcia cieśniny wzrost cen ropy wywołałby na świecie spowolnienie gospodarcze.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec butli z gazem w blokach

Ropa podrożeje o 100 proc.? To możliwy wariant

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

»»Sojusznicy Trumpa biorą TVN! – oglądaj Wiadomości telewizji wPolsce24