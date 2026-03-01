Cieśnina Ormuz de facto zablokowana dla żeglugi cywilnej

Jeden z największych na świecie operatorów kontenerowych, duńska firma MAERSK ogłosiła w niedzielę, że zawiesza kursy przez Cieśninę Ormuz - poinformowała agencja AFP. Wcześniej, z powodu amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran, podobne decyzje podjęli inni duzi operatorzy transportowi.

MAERSK przekazał wiadomość o wstrzymaniu transportów przez cieśninę łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim na swojej stronie internetowej. Nie sprecyzowano, od kiedy zacznie obowiązywać. Wcześniej MEARSK jako jeden z nielicznych dużych podmiotów tej branży, zasygnalizował, że nie wyklucza transportów w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu, przy zastrzeżeniu, że muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo.

Większość operatorów kontenerowych, a także koncernów naftowych zawiesiła dostawy ropy naftowej, paliwa i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez Cieśninę Ormuz po tym, gdy w sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły operację zbrojną przeciw Iranowi.

»» O prognozach dla żeglugi i rynku ropy po ataku na Iran czytaj tutaj:

Co z ropą? Napięcie wokół cieśniny Ormuz szybko rośnie

Próba ataku na tankowiec w cieśninie Ormuz

Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?

Ropa podrożeje o 100 proc.? To możliwy wariant

W górę ropa, w górę dolar, w górę złoto

Ostrzeżenie od sił Iranu przed wpływaniem na wody cieśniny Ormuz

Zgodnie z cytowaną przez Reutersa relacją przedstawiciela misji morskiej UE w tym regionie, kapitanowie jednostek, które aktualnie są na wodach Zatoki Perskiej, otrzymali od Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ostrzeżenie, że „żaden statek nie ma prawa przepływać przez Cieśninę Ormuz”. Agencja podkreśliła, że zgodnie z międzynarodowym prawem morza irański zakaz nie ma mocy prawnej. Reuters przywołał też informacje, które od pośredników w branży okrętowej otrzymują ich klienci, że ruch statków przez Cieśninę Ormuz „nie został całkowicie wstrzymany, ale zakłócenia szybko narastają”. Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych z systemów śledzenia tankowców agencja podkreśliła, że obok dużych portów w Zatoce Perskiej, potworzyły się zatory, a statki nie przepływają przez Cieśninę Ormuz.

Reuters przypomniał, że przez Cieśninę Ormuz przepływa ok. 20 proc. światowej ropy naftowej (pochodzącej z Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), a także duże ładunki LNG (głównie z Kataru).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec butli z gazem w blokach

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

»»Sojusznicy Trumpa biorą TVN! – oglądaj Wiadomości telewizji wPolsce24