Likwidacja 104 000 miejsc pracy. To im zawdzięczamy zwolnienia

Zielona polityka Unii Europejskiej w imię walki z ociepleniem klimatu doprowadziła do utraty 104 tys. miejsc pracy w jednym z działów branży motoryzacyjnej. Skala redukcji przewyższa nawet skutki pandemii.

Jest ciemniej niż w pandemii

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych poinformowało, że w ciągu dwóch lat europejscy producenci części motoryzacyjnych zlikwidowali 104 tys. miejsc pracy.

W ciągu dwóch lat producenci części motoryzacyjnych z Europy ogłosili redukcję 104 tys. miejsc pracy, co oznacza średnio ponad 140 zwolnień dziennie – poinformowało we wtorek Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Skala cięć jest większa niż podczas pandemii.

W tym samym czasie sektor był w stanie wygenerować zaledwie około 7 tysięcy nowych miejsc pracy, co pokazuje dramatyczną dysproporcję między tempem likwidacji a tworzenia zatrudnienia – poinformowało w opublikowanym we wtorek raporcie Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Skala tych cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19 (…) – dodało.

Narzucanie elektryków

Jednocześnie w Europie rośnie produkcja pojazdów elektrycznych. Zgodnie z prognozami GlobalData (LMC Automotive), produkcja elektryków w UE wzrosła między 2024 a 2025 rokiem o 23 proc. rok do roku. Do końca 2025 r. co czwarte auto produkowane w Europie ma być pojazdem elektrycznym lub hybrydą typu plug-in - podano.

Problem polega na tym, że wzrost produkcji pojazdów elektrycznych nie rekompensuje strukturalnego spadku całkowitego wolumenu produkcji pojazdów. W 2025 r. w UE wyprodukowano około 3,3 mln pojazdów elektrycznych, podczas gdy jeszcze w 2023 r. prognozy zakładały poziom 4,8 mln. Jednocześnie całkowita produkcja samochodów w UE pozostaje o około 20 proc. niższa niż w 2019 r., co oznacza trwałą lukę rzędu 3,1 mln pojazdów rocznie – wskazano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu prognozy nie sugerują poprawy.

Rynek wezmą Chiny oraz inne regiony świata

Od 2026 roku Europa będzie produkować mniej aut, natomiast brakujące pojazdy będą sprzedawać na kontynencie konkurenci z innych regionów świata.

Presja kosztowa przekłada się bezpośrednio na kondycję finansową firm. Najnowsze badanie CLEPA/McKinsey Pulse Check (jesień 2025) pokazuje jedynie kosmetyczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek firm notujących straty lub wynik na granicy rentowności spadł z 38 proc. do 34 proc. – to zdecydowanie za mało, żeby mówić o realnym odbiciu – zaznaczono.

Podkreślono, że tylko jedna trzecia dostawców spodziewała się w 2025 r. osiągnąć marżę EBIT powyżej 5 proc., co jest uznawane za minimum niezbędne do finansowania inwestycji, innowacji i transformacji technologicznej.

Cios w rozwój, w konkurencje

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld zł rocznie i tworzących ponad 330 tys. miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich, takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

pap, jb