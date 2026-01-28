Artykuł. Biznes. Innowacja. Konkurencja. Wyszukiwarka. Sztuczna inteligencja. Skalowanie. Przewaga konkurencyjna. Jak zarabiać więcej w 2026 roku. Prawda, że trudno się to czyta? To urwane frazy. Słowa wyrwane z kontekstu. Język, którym nie myślimy i którym nie rozmawiamy na co dzień. I całe szczęście.

Od zarania dziejów ludzie rozumieją świat przez historie. Przez emocje, intencje i kontekst. Dlatego storytelling od lat pozostaje jednym z najsilniejszych narzędzi komunikacji – takim, które potrafi porwać, wyjść poza dane i suche fakty. Dokładnie ten sam mechanizm obserwujemy dziś w sposobie, w jaki użytkownicy szukają informacji w internecie. A właściwie – jak zadają pytania. Dla firm oznacza to coś więcej niż zmianę technologii – to zdiagnozowanie nowego miejsca, w którym można budować przewagę konkurencyjną. Tę zmianę analizuje agencja SEOgroup, która od ponad 17 lat z sukcesami pomaga markom budować widoczność online, co w naturalny sposób przekłada się na wzrost sprzedaży.

Nadeszła epoka storytellingu wyszukiwań

O storytellingu powiedziano już bardzo wiele, ale jedno pozostaje niezmienne: nie istnieje jedna, uniwersalna narracja, która działa zawsze i dla wszystkich. Ten artykuł nie jest jednak o narracji. Jest o narzędziu, które pozwala dotrzeć z ofertą do każdego, kto pyta – niezależnie od tego, jak pyta. Bo dziś ten sam produkt może – i powinien – być opisywany na dziesiątki sposobów. W zależności od kontekstu, doświadczenia, poziomu wiedzy czy aktualnej potrzeby użytkownika. Klienci nie wpisują już „frazy kluczowej”. Zwracają się do AI tak, jak do zaufanego doradcy. Swobodnie. Potocznie. Czasem bardzo precyzyjnie, czasem chaotycznie. Tak, jak myślą. Tak, jak im wygodnie. Tak, jak powiedzieliby to komuś, kto naprawdę ich rozumie. I właśnie w tym świecie klasyczne SEO zaczyna odsłaniać swoje ograniczenia.

Zanim jednak zaczniemy mówić o narzędziach, warto zrozumieć, jak fundamentalnie zmienił się sam sposób, w jaki ludzie myślą o informacji. Dziś nie szukamy „kurtki”. Pytamy raczej: co ubrać, jeśli dużo podróżuję, marznę zimą, chcę wyglądać smart casual i zależy mi na tym, żeby ubranie wystarczyło na kilka sezonów – tłumaczy Marcin Luks, odpowiedzialny za sprzedaż usługi TheBestGEO.com na rynkach anglojęzycznych. Ten przykład pokazuje coś kluczowego: dylematy klientów nie brzmią jak zapytania dla algorytmu. To opisy realnych sytuacji życiowych. Osobiste, pełne niuansów i dygresji. Ten sam mechanizm coraz częściej decyduje dziś o wyborach B2B – od oprogramowania, przez partnerów technologicznych, po usługi finansowe – zanim klient wejdzie na stronę jakiejkolwiek firmy. Nic dziwnego, że pytania kierowane do AI są dziś wielokrotnie dłuższe niż te, które przez lata wpisywaliśmy w wyszukiwarkę – i to nawet dziesięciokrotnie. Zamiast skrótu myślowego wybieramy kontekst. Zamiast haseł – historię. Sztuczna inteligencja dokładnie tak te pytania traktuje. Nie odpowiada listą linków. Odpowiada rekomendacją. Łączy informacje z wielu źródeł, filtruje je przez intencję użytkownika i podaje jedną, spójną odpowiedź. A potem prowadzi rozmowę dalej. Dopytuje. Zawęża. Proponuje kolejne kroki. Czy Twój biznes jest na to gotowy? Bo konkurencja już działa.

Koniec firm, które nie rozumieją tej zmiany

Rynek widzi to coraz wyraźniej. Ruch organiczny nie znika z dnia na dzień, ale systematycznie traci swoją dawną skuteczność. W wielu branżach, po wdrożeniu generatywnych odpowiedzi AI, współczynnik klikalności w klasycznych wynikach wyszukiwania spadł o 30-60 proc. Użytkownik nie musi już klikać, by dostać odpowiedź. Otrzymuje ją wcześniej. Zanim wejdzie na stronę. Zanim porówna oferty. Zanim wyśle zapytanie. Tym bardziej, że odpowiedzi generowane przez AI są dziś premiowane i wyświetlane jako pierwsze. W praktyce oznacza to rosnący koszt tradycyjnych sposobów dotarcia do klienta i malejący wpływ marki na moment, w którym zapada decyzja zakupowa. I właśnie tu pojawia się problem, którego wiele firm wciąż nie nazywa wprost: mimo inwestycji w marketing i silnego SEO, dla sztucznej inteligencji wiele marek po prostu nie istnieje. Nie są cytowane. Nie są częścią odpowiedzi. Nie są nawet brane pod uwagę. Nie robiąc nic, oddajesz narrację o swojej marce algorytmom – bez wpływu na to, jak AI opisuje Twoją ofertę, kompetencje czy przewagi. I tu różnica między SEO a GEO staje się kluczowa. SEO walczy o kliknięcie i pozycję w wynikach wyszukiwania. GEO walczy o nową walutę widoczności: cytowanie, rekomendację i obecność marki bezpośrednio w odpowiedziach generowanych przez AI – w narzędziach takich jak ChatGPT, Google AI Overviews czy Perplexity. Dla zarządów firm oznacza to przesunięcie punktu ciężkości: z optymalizacji kanału na optymalizację dotarcia. Brzmi jak przyszłość? To już teraźniejszość. I dobra wiadomość: nie musisz otwierać działu AI w firmie, by wziąć udział w tej rewolucji.

GEO jako nowa przewaga konkurencyjna

„Generative Engine Optimization (GEO) nie jest dla nas eksperymentem ani chwilową fascynacją AI. Jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się wydzielić osobny subbrand i dedykowaną usługę skoncentrowaną wyłącznie na tym obszarze. Dla nas GEO to strategiczny proces uczynienia marki źródłem informacji, które algorytmy AI rozumieją, uznają za wiarygodne i chcą polecać” – wyjaśnia Michał Herok, Founder & CEO SEOgroup.

Wprowadzenie tak innowacyjnej usługi poskutkowało otwarciem oddziału agencji w USA, gdzie marki już nie od dziś pytają o GEO i nie mają wątpliwości, że produkty i usługi muszą być obecne tam, gdzie realnie zapada decyzja zakupowa – w świecie AI. Firmy, które wdrożyły to podejście jako jedne z pierwszych, notują realne efekty sprzedażowe. Mówi się dziś o ponad 90 proc. wzroście liczby klientów i sprzedaży w organizacjach, które zainwestowały w GEO już teraz. Historia pokazuje jasno: każda innowacja najbardziej premiuje tych, którzy weszli pierwsi. Pamiętasz niechęć do firmowych profili na Facebooku? Albo pierwsze spektakularne zwroty z dobrze wdrożonego SEO? To kolejny etap. Tym razem – GEO. Z każdym tygodniem przewaga konkurencji będzie coraz trudniejsza do nadrobienia. Ale dziś wciąż możesz być jednym z pierwszych, którzy nie tylko wdrażają AI w biznesie, lecz potrafią na nim zarabiać.

Pierwszy krok? Audyt stratega TheBestGEO.com

The Best GEO by SEOgroup łączy SEO, strategię treści, dane strukturalne i analizę źródeł wykorzystywanych przez modele językowe, wyznaczając nowy standard optymalizacji treści na rynku europejskim. W praktyce GEO staje się dziś elementem strategii wzrostu, a nie kolejnym kanałem marketingowym. Usługa dostępna jest w kilku modelach współpracy. Firmy gotowe działać od razu mogą skorzystać ze stałego wsparcia abonamentowego, budującego długofalową widoczność w odpowiedziach AI. Organizacje, które potrzebują uporządkować komunikację, mogą rozpocząć od opracowania strategii contentowej, połączonej z dalszą współpracą. Z kolei zespoły marketingowe, które chcą najpierw zrozumieć skalę zmiany, mają do dyspozycji certyfikowane szkolenia GEO realizowane online – bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Zanim jednak wybierzesz model współpracy, warto umówić się ze strategiem TheBestGEO.com, który zaproponuje najbardziej efektywne rozwiązanie. Jedno jest pewne. To, co dzieje się dziś w wyszukiwaniu, nie jest modą. To jedna z największych zmian w historii dostępu do informacji. Przejście od słów kluczowych do kontekstu. Od wyszukiwania do rozmowy. Od SEO do GEO. SEO nie znika. Nadal jest fundamentem.

Ale w świecie, w którym klienci przestali szukać, a zaczęli pytać, przewagę zyskują ci, którzy potrafią opowiedzieć swoją historię tak, by sztuczna inteligencja uznała ją za wartą polecenia. Jeśli chcesz pojawiać się w odpowiedziach AI, musisz wygrać nowy wyścig o widoczność. W erze AI nie wygrają marki najlepiej wypozycjonowane - tylko te, które są cytowane. Zadbaj o to teraz. Tego etapu nie da się „nadrobić później”. Ci, którzy zrozumieją tę zmianę dziś, jutro będą wyznaczać standardy komunikacji w świecie, gdzie to AI decyduje, u kogo dokonasz transakcji.

