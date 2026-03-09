Fico: nie wróci tranzyt ropy z Rosji? Wtedy weto miliardów dla Kijowa

Unijna pożyczka dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro ciągle nie jest przesądzona. Już nie tylko premier Węgier Viktor Orban zapowiada weto w tej sprawie ale także premier Słowacji Robert Fico, gdyby na Węgrzech po kwietniowych wyborach zmienił się rząd. Obaj żądają jednego – wznowienia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy.

Rosyjska ropa przestała płynąć na Węgry i Słowację po tym, jak pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został rurociąg „Przyjaźń” w rejonie miejscowości Brody na Ukrainie. „Przyjaźń” to tradycyjna - od dekad - trasa dostaw surowca w Rosji do Europy Centralnej. Dla obu krajów rurociąg ma kluczowe znaczenie, bo choć mogłyby skorzystać z alternatywnych tras, to jednak import rosyjski jest najbardziej opłacalny. Budapeszt i Bratysława oskarżają Ukraińców, że celowo zwlekają z naprawą i przywróceniem tranzytu ropy. Tymczasem Kijów upiera się, że naprawa nie jest łatwa. Stąd konflikt, którego nawet władze w Brukseli nie są w stanie załagodzić. Viktor Orban oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o „szantaż polityczny” i zapowiedział, że dopóki dostawy nie zostaną wznowione, nie zgodzi się na pożyczkę unijną dla Ukrainy, a chodzi o gigantyczną kwotę 90 mld euro, które Kijów ma otrzymać w ciągu dwóch lat. Prezydent Ukrainy nie pozostał dłużny i zaledwie kilka dni temu ostrzegł, że poinformuje swoich żołnierzy o tym, gdzie mieszka premier Orban, by z nim „po swojemu” porozmawiali. Ta zawoalowana groźba wzbudziła niesmak nawet w Brukseli i wywołała wiele krytyczny komentarzy w wielu krajach.

Słowacja zablokuje pomoc UE dla Kijowa?

Zamiast oczekiwanego złagodzenia sporu, wydaje się on eskalować, zwłaszcza że do sprawy włączył się premier Fico. Jednoznacznie w niedzielę wieczorem we wpisie w mediach społecznościowych napisał, że „przejmie pałeczkę od Węgier” w sprawie pożyczki dla Ukrainy. Zapowiedział, że gdyby partia Orbana przegrała zaplanowane na 12 kwietnia wybory parlamentarne, a ropa ciągle nie będzie płynąć, to Słowacja zgłosi weto dla wsparcia dla Kijowa.

Dla Komisji Europejskiej to bardzo niekomfortowa sytuacja, szczególnie że władze w Kijowie liczą na pierwszy przelew już w najbliższych tygodniach i bez unijnego wsparcia będą miały poważne problemy.

Wcześniej decydenci w Brukseli planowali wpłynąć na Budapeszt i Bratysławę nieoficjalnie zapowiadając ogłoszenie całkowitego zakazu importu ropy z Rosji do Unii Europejskiej, ale teraz wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę eskalację konfliktu w Zatoce Perskiej. Skok cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę Brent i plan uwolnienia rezerw przez kraje G7, których przedstawiciele dziś popołudniu spotykają się z szefem Międzynarodowej Agencji Energetycznej Faithem Birolem, dowodzi, że sytuacja na naftowym rynku staje się coraz trudniejsza. A rosnące obawy o dostawy surowca sprzyjają twardej postawie premierów Orbana i Fico.

Agnieszka Łakoma

