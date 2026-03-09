Norwegia odkryła ogromne złoża surowców wartych miliardy

Norwegia może stać się jednym z kluczowych graczy na globalnym rynku surowców strategicznych. Najnowsze analizy wskazują, że w kompleksie Fen w regionie Telemark znajduje się największe w Europie złoże pierwiastków ziem rzadkich, których zasoby mogą wynosić nawet 16 mln ton. To niemal o 80 proc. więcej, niż zakładały wcześniejsze szacunki z 2024 roku.

Odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla europejskiej gospodarki, szczególnie w kontekście rosnącej rywalizacji o dostęp do strategicznych surowców. Pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu – od produkcji elektroniki po technologie wojskowe i energetykę. Wykorzystuje się je m.in. w: samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, zaawansowanej elektronice czy systemach obronnych, w tym czujnikach i napędach wykorzystywanych w sprzęcie wojskowym.

Przede wszystkim neodym i prazeodym

W przypadku norweskiego złoża szczególnie istotne są, które odpowiadają za produkcję wysokowydajnych magnesów stosowanych w nowoczesnych technologiach. Według szacunków, stanowią one około 19 proc. zawartości tlenków metali w złożu Fen. Odkrycie ma także wymiar geopolityczny.

Europa chce ograniczyć zależność od Chin

Obecnie UE jest w ogromnym stopniu uzależniona od importu pierwiastków ziem rzadkich – w 2024 roku aż 95 proc. dostaw pochodziło z Chin, Malezji i Rosji. Rozwój norweskiego projektu mógłby więc znacząco zmniejszyć zależność europejskiego przemysłu od dostaw spoza kontynentu. Dla wielu sektorów – od energetyki po zbrojeniówkę – byłby to krok w stronę większej suwerenności surowcowej.

Wielka szansa dla przemysłu

Na razie na Starym Kontynencie nie działa żadna kopalnia pierwiastków ziem rzadkich, którą można byłoby wykorzystać na dużą, przemysłowa skalę. Jeśli projekt w Norwegii zostanie zrealizowany, może on stworzyć pełen łańcuch wartości – od wydobycia surowca po produkcję zaawansowanych komponentów przemysłowych. Eksperci podkreślają, że w czasach rosnących napięć geopolitycznych dostęp do strategicznych surowców staje się jednym z fundamentów bezpieczeństwa gospodarczego.

Lekcja także dla Polski

Norweskie odkrycie pokazuje, jak ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego mogą mieć inwestycje w poszukiwanie i eksploatację surowców. Szczególnie, kiedy państwa nie ograniczają unijne dyrektywy. Dla krajów takich jak nasz jest to sygnał, że polityka surowcowa i rozwój własnego przemysłu wydobywczego mogą być jednym z kluczowych elementów budowania przewagi gospodarczej w XXI wieku.

W świecie, w którym dostęp do surowców strategicznych coraz częściej decyduje o pozycji gospodarczej państw, Europa zaczyna rozumieć, że bezpieczeństwo energetyczne i przemysłowe nie może opierać się wyłącznie na imporcie. Pytanie tylko, czy obecne polskie władze w tym kierunku nie będą ślepo wykonywać poleceń płynących z Brukseli i Berlina? Doświadczenie uczy nas, że zachodni sąsiedzi nie są zbyt zainteresowani rozwojem polskiego przemysłu wydobywczego, bo to zagraża ich hegemonicznej pozycji.

