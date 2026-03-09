Zdrowsze serce. Na pomoc przychodzi... sen

Sen stanowi niezwykle istotny, o ile nie najistotniejszy i wielowymiarowy czynnik wpływający na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Jego znaczenie wykracza poza samą długość trwania i obejmuje również regularność, ciągłość, porę zasypiania, architekturę snu oraz subiektywną jakość wypoczynku. Zaburzenia w każdym z tych obszarów wiążę się ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego oraz migotania przedsionków.

Czego dowiesz się z artykułu?

• W jaki sposób długość snu wpływa na ryzyko migotania przedsionków, nadciśnienia i innych incydentów sercowo-naczyniowych.

• Dlaczego zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

• Czym jest architektura snu i jak jej zaburzenia wpływają na insulinooporność.

• Jak czynniki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne modyfikują zdrowie snu.

. Długość snu -

Niedobór snu powiązany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju migotania przedsionków sprzyjającej rozwojowi powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz niewydolności serca. W badaniu przeprowadzonym przez zespół z Uniwersytet w Kumamoto, obejmującym około 36 tysięcy osób w szóstej i ósmej dekadzie życia, uczestnicy poddani byli tygodniowemu monitorowaniu EKG metodą Holtera. W grupie osób w wieku 50-60 lat krótszy czas snu wiązał się ze zwiększoną częstością występowania migotania przedsionków, przy czym zależność miała charakter stopniowy. Każda dodatkowa minuta snu korelowała z redukcją ryzyka. Analogicznej zależności nie obserwowano w starszej kohorcie. Jednocześnie nie wykazano dodatkowych korzyści przy wydłużaniu snu ponad zakres uznawany za optymalny. Zarówno skrócony (<7 godzin), jak i wydłużony (>9 godzin) czas snu wiązany jest ze zwiększonym ryzykiem zespołu kardiometabolicznego, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, udaru mózgu oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Ciągłość snu i jej znaczenie

Ciągłość snu oceniana jest na podstawie takich parametrów jak latencja snu (czas mierzony od położenia się do łóżka z zamiarem zaśnięcia do momentu faktycznego zapadnięcia w sen), liczba i czas trwania wybudzeń nocnych, całkowity czas czuwania po zaśnięciu czy obecność zaburzeń oddychania podczas snu, na przykład bezdechu sennego. Zaburzenia ciągłości snu są powiązane ze zwiększonym ryzykiem migotania przedsionków, zawału serca, nadciśnienia tętniczego oraz insulinooporności. Mechanizmy leżące u podstaw tych zależności obejmują miedzy innymi aktywację układu współczulnego, przewlekły stan zapalny oraz zaburzenia regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Pora zasypiania i regularność rytmu snu

Coraz więcej danych wskazuje, że nie tylko długość, lecz także pora zasypiania ma znaczenie dla naszego zdrowia. Zasypianie o północy lub później - w porównaniu z wcześniejszymi godzinami wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nadwagi, otyłości, insulinooporności oraz podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego.

Istotnym parametrem jest również regularność snu, definiowana jako stabilność długości i godzin snu w kolejnych dniach. Tak zwany jet lag społeczny, polegający na znaczących różnicach między rytmem snu w dni robocze i wolne, wiąże się ze wzrostem ryzyka nadwagi i otyłości. Zmienność godzin snu z dnia na dzień koreluje z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, stanu zapalnego, otyłości oraz zaburzenia fizjologicznego nocnego spadku ciśnienia tętniczego.

W analizach populacyjnych opartych na danych z UK Biobank nieregularny rytm snu był związany ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2, nawet u osób deklarujących odpowiednią długość snu. Najwyższe ryzyko obserwowano u uczestników z jednoczesnym niedoborem snu i wysoką zmiennością godzin zasypiania.

Architektura snu

Architektura snu odnosi się do struktury jego faz, ocenianych za pomocą elektroencefalografii. Sen dzieli się na fazę NREM (obejmującą sen płytki i głęboki) oraz fazę REM. Zaburzenia ciągłości snu mogą prowadzić do fragmentacji faz NREM. Wykazano, że przerywanie snu NREM wiąże się ze wzrostem insulinooporności w porównaniu ze snem nieprzerywanym. Sugeruje to, że integralność faz snu ma znaczenie dla regulacji gospodarki węglowodanowej.

Subiektywna jakość snu

Subiektywna ocena jakości snu stanowi dodatkowy wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Niższa satysfakcja ze snu koreluje z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego, zwiększoną sztywnością tętnic, obecnością choroby wieńcowej oraz brakiem fizjologicznego nocnego spadku ciśnienia.

Funkcjonowanie w ciągu dnia, rozumiane jako zdolność do utrzymania czujności i adekwatnego czasu reakcji, również pozostaje w związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Nadmierna senność dzienna oraz obniżona sprawność poznawcza są powiązane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej, udaru mózgu oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Uwarunkowania społeczne i środowiskowe

Na zdrowie snu wpływają zarówno czynniki społeczno-ekonomiczne, jak i środowiskowe. Niższy status społeczno-ekonomiczny, niekorzystne warunki mieszkaniowe, ekspozycja na hałas, zanieczyszczenie światłem i powietrzem oraz niski poziom bezpieczeństwa środowiskowego powiązane są z gorszymi parametrami snu. Zróżnicowanie to może przyczyniać się do utrwalania nierówności zdrowotnych, szczególnie w zakresie chorób sercowo-naczyniowych.

FAQ

• Ile godzin snu jest optymalne dla utrzymania zdrowia? Dla większości dorosłych optymalny zakres wynosi 7-9 godzin na dobę. Zarówno krótszy, jak i dłuższy sen może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

• Czy nieregularne godziny snu mają znaczenie, jeśli śpię wystarczająco długo? Tak. Nieregularność rytmu snu stanowi niezależny czynnik ryzyka zaburzeń metabolicznych i sercowo-naczyniowych.

• Czy późne zasypianie wpływa na ciśnienie tętnicze? Zasypianie po północy wiąże się z większym ryzykiem nadciśnienia i zaburzeń metabolicznych, prawdopodobnie wskutek rozregulowania rytmu dobowego.

• Dlaczego przerywany sen jest niekorzystny? Fragmentacja snu aktywuje mechanizmy stresowe, nasila aktywność układu współczulnego i zaburza regulację metaboliczną.

• Czy subiektywne poczucie niewyspania ma znaczenie? Tak. Niska jakość snu i nadmierna senność dzienna korelują ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Podsumowanie

Sen jest niezwykle złożonym procesem, którego odpowiednia jakość i struktura mają istotne znaczenie dla profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Optymalna długość snu, jego regularność, odpowiednia pora zasypiania, zachowana ciągłość oraz prawidłowa architektura snu stanowią elementy wspierające utrzymanie homeostazy. Każde z zaburzeń w tych obszarach są konsekwentnie powiązane ze wzrostem ryzyka arytmii, nadciśnienia tętniczego, zespołu kardiometabolicznego oraz incydentów sercowo-naczyniowych.

Filip Siódmiak

